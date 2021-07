Adriana Betancur dice que Jota Mario se le manifestó en una pluma

Después de la muerte de Jota Mario Valencia, ocurrida el 6 de junio de 2019, en el Hospital Bocagrande de Cartagena, por causa de una repentina isquemia cerebral que le quitó la vida tras pasar algunos días en el centro asistencial, su nombre vuelve a causa revuelo.



En esta ocasión, a través de una de las presentadoras que lo acompañó en el programa ‘Muy Buenos Días’. Adriana Betancur, después de dos años de la muerte del presentador, reveló que tuvo contacto con él desde el “más allá”.



La antioqueña le contó a Andrés Wilches, en el programa que tiene en YouTube llamado 'AutoStar TV', la importancia que tuvo Jota Mario en su vida y lo duro que fue para ella la muerte del recordado presentador: “Para mí fue muy fuerte, Jota fue una persona muy importante en mi vida profesional y yo lo consideraba mi amigo”, dijo la presentadora en la entrevista.



Seguidamente, el entrevistador le preguntó que si en algún momento de su vida Jota Mario también se le había manifestado, tal y como le ocurrió a Laura Acuña.



“Sí me pasó, dentro del ‘case’ (protector) del celular apareció una pluma blanca… No sé cómo llegó ahí, ya cuando escuché los testimonios de los demás, dije: ‘Debe ser él, debe ser lo mismo’. Pero no lo conté para que no dijera se chifló la otra”, puntualizó Betancur en la entrevista.



Recientemente la presentadora preocupó a sus seguidores de redes sociales luego de compartir una fotografía de la crisis de salud que estaba atravesando, al necesitar un nuevo trasplante de riñón.



