Adriana Betancur, expresentadora de 'RCN', cuenta cómo sigue su salud

Hace algunas semanas diferentes internautas y seguidores de la presentadora Adriana Betancur quedaron preocupados, luego de que a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram compartiera algunas imágenes en las que se le veía inflamada.



Fotografías que acompañó escribiendo “Estoy en días complicados, pero sé que pasarán pronto”. A pesar del mensaje motivacional sus fanáticos se preocuparon al ver cómo lucía la modelo antioqueña, de 41 años, que ha sido anfitriona de diferentes espacios de entretenimiento como ‘Muy buenos días’.



Betancur brindó entrevistas a diferentes programas de televisión, en los cuales compartió que le dio peritonitis, padecimiento que consiste en la inflamación en la cavidad peritoneal causada por una infección. Debido a ello dejó de eliminar líquidos, lo que ocasionó que aumentara hasta 10 kilos.

Con el paso de los días la presentadora ha logrado mejorar su estado de salud y luce muchísimo mejor. Sin embargo, hace poco hizo público que infortunadamente necesita un nuevo trasplante de riñón, ya que el que recibió hace 7 años, al parecer, viene presentando problemas.



Con relación a la donación de órganos Adriana afirmó en entrevista en el segmento en YouTube ‘Vicky en Semana’, de la revista ‘Semana’, que:



“Es un tema lento, demorado, la lista de espera es cada vez más grande, hay tres mil personas. Yo soy trasplantada hace siete años, lastimosamente ninguno de mi familia es compatible, entonces durante un año y medio estuve en lista de espera y mientras tanto en diálisis, empecé a hacer un rechazo hace un año, aunque he cuidado mi riñón con dieta”.



Asimismo, compartió que la enfermedad llegó a su vida de manera silenciosa, afectando el funcionamiento de sus riñones. Sumado a que fue diagnosticada de manera errada, ya que durante dos años recibió tratamiento de lupus, enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos.



A pesar de los padecimientos y de las secuelas que la falla renal le dejó, entre los que se encuentran hipotiroidismo e hipertensión, Adriana Betancur afirmó que sigue con energía para la lucha. “El malestar es tanto que a veces pienso en la muerte, me da miedo, tristeza, no quisiera morirme”, mencionó entre lágrimas.



