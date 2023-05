Adriana Arango y Robinson Díaz, reconocidos actores del espectáculo colombiano, han compartido detalles reveladores sobre su relación, admitiendo que se separaron en varias ocasiones.



En una reciente entrevista en el podcast de Mauricio Navas, ambos recordaron su matrimonio de más de 20 años y revelaron aspectos íntimos de su vínculo.



Esta pareja, una de las más comentadas y recordadas del medio artístico, contó algunos de los altibajos que han enfrentado lo largo de los años. Aunque una crisis causada por la infidelidad marcó su relación sentimental, decidieron seguir adelante y trabajar en una nueva etapa juntos, modificando sus dinámicas.



Durante la entrevista, surgió la pregunta sobre las veces que Adriana decidió "dejar" a Robinson y emprender un camino diferente. La actriz compartió que en una ocasión, después de reflexionar sobre la realidad de su vida durante una clase sobre "los puntos de giro", decidió alejarse de Díaz porque se sentía "muy aburrida con él".



"No fue en esa clase, sino en el punto de giro. Dije: 'Voy a dejar a Robin' y lo dejé, me fui de casa", confesó Arango, mientras Robinson añadió que ha sido parte de un experimento, un laboratorio y científico de su propia vida.

Ambos actores admitieron que se separaron en varias ocasiones debido a la convivencia y otros factores que surgieron en su matrimonio. Cada uno reveló haberse ido de casa en numerosas ocasiones, pero la conexión que compartían los mantenía unidos.



A pesar de las separaciones, afirmaron que nunca han dejado de comunicarse, interesándose por cómo están y qué sucede en sus vidas diariamente.



Sin embargo, ambos artistas dejaron en claro que consideran que esas separaciones no mejorarían ni refrescarían su relación, sino que las ven como algo destructivo.



"Para nada, no jugamos con eso. Eso es muy destructivo. No somos un ejemplo a seguir, nuestra relación es un desastre, es terrible. Nunca peleamos, tampoco nos tocamos ni discutimos", aseguraron, recordando una reflexión de su hijo.



Además, Adriana Arango abrió su corazón sobre la infidelidad de Robinson Díaz en una entrevista en el programa ‘Buen día, Colombia’. La actriz compartió detalles sobre episodios dolorosos de su vida personal y describió la actual relación que mantiene con su esposo.

Arango manifestó que cuando ocurrió la infidelidad fue una experiencia terrible. Sin embargo, aseguró tener una autoestima sólida y destacó la importancia de no competir por un hombre.



Además, reflexionó sobre la dificultad de compararse con alguien mucho más joven y enfatizó que tenía una vida completa con su esposo.



La actriz concluyó que considera que la infidelidad es irreparable y con el tiempo terminaron siendo amigos-esposos. Aunque siguen siendo familia y hacen cosas juntos ocasionalmente, admitió que la pareja no vive en la misma casa en la actualidad.



"Nos entendemos en muchas cosas, pero no vivimos juntos. Es como los abuelitos, cada uno en su habitación, en su respectivo apartamento", concluyó Arango entre risas.

