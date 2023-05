Adriana Arango es una actriz, escritora y productora de origen caleño,quien durante los últimos años se ha convertido en el centro de atención de muchos seguidores por su participación en producciones como ‘La Reina del Flow’ y ‘Ana de Nadie’.



La actriz sostiene una relación sentimental con el también actor Robinson Díaz desde hace más de 20 años, sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues entre el 2008 y 2009, mientras Díaz protagonizó la exitosa telenovela ‘Vecinos’, sostuvo un romance con la también actriz Sara Corrales.

Esta infidelidad es una de las más conocidas de la farándula nacional, pues fue protagonizada por tres actores de gran reconocimiento en todo el país. Adriana Arango y Robinson Díaz estuvieron separados varios años y en el 2014, tras haber sanado las heridas, decidieron retomar su matrimonio.

Recientemente, durante una entrevista en el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ una de las presentadoras le preguntó a la actriz sobre la infidelidad de su esposo con la actriz Sara Corrales, luego del incómodo momento Arango dejó ver la incomodidad que le genera que 14 años después, le sigan preguntando por este momento de su vida.



“Yo creo que es obvio, si la gente nos ve hablando, pueden entender cuál es nuestra situación. Los cachos, la separación, ¿por qué? Yo creo que después de 14 años, todos pueden tranquilizarse sobre el tema”, afirmó la actriz tras la molesta pregunta.

Así mismo, su esposo quiso intervenir para manifestar su opinión a aquella incómoda pregunta y fue interrumpido por la escritora caleña, quien dijo con contundencia: “no, Robin, de verdad. No desarrollemos más el tema”.



Recordemos que de igual manera, la actriz se refirió al respecto en el programa ‘Buen Día, Colombia’ del canal RCN hace aproximadamente un mes donde dijo: “en mi caso, cuando me pasó, fue terrible. Pero yo creo que nací con una autoestima muy parada y por un hombre, jamás, jamás debemos competir. Yo dije: ‘cómo me voy a comparar con una persona 15 años menor que yo’. Da risa la comparación. ¡¿Qué vamos a comparar?!, yo tenía una vida completa con ese esposo”.

De igual manera, la actriz comentó que tras compartir tantos años con una persona termina siendo más que la pareja sentimental, amigos, familia y que actualmente: “nos entendemos en muchas cosas, pero no vivimos juntos. Eso es como los abuelitos, no cada uno en su pieza, sino cada uno en su respectivo apartamento”.

