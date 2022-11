La homofobia, el estigma social y la discriminación fueron los enemigos que, por mucho tiempo, se interpusieron entre Jerry Windle y su más anhelado sueño: ser papá. Hasta que un día su vida dio un giro inesperado.

Se encontraba hojeando una revista cuando, de repente, se encontró con la historia de un hombre que había adoptado un niño en Camboya, Asia. Lo más importante del descubrimiento era que no mencionaba a la madre. Con nada más que un deseo desbordado de convertirse en padre y poco que perder, llamó al número de teléfono que aparecía en la nota.

“Llamé al número y dije: ‘Acabo de leer un artículo, ¿es posible que una sola persona adopte un niño?' y dijeron: ‘Sí, lo es’”, contó Jerry Windle, un oficial estadounidense retirado de la armada, en diálogo con el programa estadounidense ‘Today’.

A los dos meses de haber llamado al número del artículo sostuvo en sus brazos a Jordan, quien para ese momento era un niño de dos años desnutrido y, según él, con muy pocas probabilidades de sobrevivir.



“Le prometí que haría todo lo que pudiera, que nunca más tendría que sufrir. Haría todos los sacrificios que pudiera como padre para darle todas las oportunidades”, contó Jerry al programa mencionado anteriormente. Y sí que lo hizo.

La enfermedad, las barreras lingüísticas o el cambio de continente no fueron impedimentos para que Jordan sobreviviera; todo lo contrario, el amor y el apoyo de su padre lo ayudaron a convertirse en mucho más que un niño extranjero, se posicionó como un exitoso campeón olímpico: a los 7 años comenzó a bucear y ganó su primer campeonato nacional juvenil dos años después, un honroso logro para alguien que acababa de iniciarse en el deporte.



El niño era un diamante en bruto y su familia lo sabía, por ello se mudaron, junto con él, a Indianápolis para que entrenara en el USA Diving National Training Center. Jordan pasó a integrar el equipo de la Duke University, en Carolina del Norte, y continuó su prometedora carrera deportiva en la Universidad de Texas. No solo se enfocó en el buceo, también en los saltos ornamentales -salto de trampolín-.

Aunque quedó a puertas de los Juegos Olímpicos en dos ocasiones, no fue hasta el año 2021 que ocupó el segundo lugar en la plataforma de 10 metros y superó las pruebas clasificatorias de los Juegos Olímpicos de Tokio -que fueron aplazadas por la pandemia-. Si bien quedó en noveno lugar, su vida es un referente de resiliencia, talento y un amor parental incondicional.



“Sin él haciendo (su padre) todos los sacrificios que hizo, y sin su amor y apoyo durante todo el tiempo que hemos estado juntos, realmente no estaría donde estoy hoy. Tengo que agradecerle por todo, todos mis logros. Ha sido un viaje increíble con él, y todavía estamos rodando”, comentó Jordan, en una oportunidad, de acuerdo con el medio ‘La Vanguardia’.

