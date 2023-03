En una entrevista para 'Noticias Caracol' se conoció la historia de una joven de 15 años que pasó de ser habitante de calle a influenciadora en redes sociales.

Érika Zapata, periodista del informativo, contó el caso de Valery Córdoba Chavarría, una adolescente que durante tres años vivió en la calle, pero, que hoy en día, es un ejemplo de superación.

Por culpa de las drogas, a una edad muy corta, Valery se refugió en uno de los sectores más peligrosos de Medellín y, por mucho tiempo, deambuló en las noches oscuras de la capital antioqueña.

Afortunadamente, recibió la ayuda de su familia y unos desconocidos, quienes le dieron una nueva oportunidad de vida.

"Es duro, pero lo bueno es saber que yo pude. Solo con una ayuda y por un video puedo estar donde estoy en estos momentos. Se siente genial saber que lo logré", contó Valery para 'Noticias Caracol'.

Sandra Chavarría, la madre de la creadora de contenido, también fue entrevistada. Allí contó que el amor de madre es más grande que cualquier cosa: "Yo me conozco estas calles. Me metía debajo de los puentes, me decían ‘¿No te da miedo?’ Y yo les respondía que no me daba miedo, porque uno por un hijo da la vida".

En esos 32 meses, la adolescente estuvo en la calle, prácticamente era irreconocible. Su caso fue tan viral en redes sociales que unos sujetos la buscaron para ayudarla.

Jonathan, un hombre de 33 años que se dedica a ayudar a los habitantes de calle, conoció la historia de Chavarría y la convenció de darle un cambio a su vida.

"Pudimos llevarla a un proceso totalmente voluntario, con un consentimiento claro de la mamá. Gracias a Dios, también a muchas personas que se solidarizaron con este caso, pudimos llevarla a que tomara un proceso de resocialización", contó Jonathan.

@fundanomasdrogas FUNDACIÓN YONATHAN FORERO NO MAS DROGAS 🚭 VA MUY BIEN LA JOVEN VALÉRY EN LA FUNDACIÓN.💛💙❤️ ♬ sonido original - FUNDACIÓN NO MAS DROGAS 🚭

La joven encontró en las redes sociales una manera de empezar de nuevo. Ahora aprovecha para subir videos y ayudar a otros niños de la calle.

"Vamos a ayudar a esas personas que están también en la calle, porque eso es lo que yo necesito hacer y con lo que me voy a sentir tranquila", expresó la joven para el noticiero.

Solo con seis meses que han pasado desde su recuperación, la niña que deambulaba en las calles de la avenida Greiff ya no está.

Ahora es una mujer llena de fuerza y determinación, que no teme en ayudar a los que más lo necesitan. Con sus más de 160.000 mil seguidores en TikTok, Valery es un ejemplo de superación.

CAMILA SANCHEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO