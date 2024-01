¿Adiós a los escenarios? Selena Gómez sugiere que podría lanzar su último álbum

La reconocida artista Selena Gómez, quien se catapultó a la fama en 2009 con el lanzamiento de 'Kiss & Tell', ha dejado entrever un posible cambio de rumbo en su carrera.



Recientemente, en un adelanto del podcast 'Smartless' publicado por 'E News!', Gómez insinuó que podría estar considerando el retiro de la música tras la publicación de un último álbum.

Gómez, quien se abrió paso en la escena musical y actoral desde muy joven, encontró en la música un espacio para desplegar su creatividad y pasión.



Durante los años 2007 a 2011, se desempeñó bajo el sello de Hollywood Records, periodo en el que también formó parte de la banda Selena Gomez & the Scene. Paralelamente, se destacó en la serie de Disney 'Los hechiceros de Waverly Place', mostrando su versatilidad como actriz y cantante.

No obstante, con el paso del tiempo, Gómez ha comenzado a reflexionar sobre el rumbo de su vida y carrera. En sus propias palabras: "Pero cuanto mayor me hago, más pienso: 'Me gustaría encontrar algo con lo que asentarme'". Estas declaraciones revelan su deseo de encontrar una mayor estabilidad y quizás, una reorientación en su vida profesional.

Actualmente, Selena Gómez se encuentra en una etapa de transición, considerando la actuación como un posible foco futuro. “Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero voy a querer relajarme porque estoy cansada", confesó.



Hasta la fecha, ha publicado tres álbumes en solitario, comenzando con 'Stars Dance' en 2013 y culminando con 'Rare' en 2020. Su talento no solo se ha limitado a la música, ya que ha mantenido una presencia activa en el cine y la televisión, destacándose en proyectos como 'Solo asesinatos en el edificio'.

El retiro de los escenarios: un recorrido por su trayectoria musical



La última vez que Gómez se presentó en una gira fue durante el 'Revival Tour' en 2016. Sin embargo, este tour tuvo un abrupto final cuando tuvo que cancelarse a mitad de camino debido a complicaciones de salud relacionadas con el Lupus y problemas de salud mental.



Durante los 55 conciertos que alcanzó a realizar, la presión y el estrés eran constantes, algo que más tarde se reflejaría en su salud y bienestar general.

El documental 'Mi mente y yo', lanzado en 2023 en Apple TV, ofrece una mirada íntima a esta difícil etapa de su vida. En él, Gómez revela haber tocado fondo emocionalmente, llegando a cuestionar su deseo de continuar viviendo.



Esta situación llevó a su equipo a tomar la decisión de cancelar la gira y priorizar su salud, regresándola a casa para un merecido descanso. Posteriormente, fue diagnosticada con trastorno bipolar, un desafío que ha enfrentado en los años subsiguientes con valentía y apertura.

