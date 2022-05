De la colaboración entre las marcas Adidas y Gucci ha surgido un paraguas, una sombrilla, que no sólo sorprende por su precio sino porque no es resistente al agua, según se advierte en su página web.



La sombrilla de Gucci y Adidas cuenta 1.290 dólares, unos 5,2 millones de pesos y, según la descripción del producto, “no es resistente al agua y está diseñado para protección solar o uso decorativo”.



Para leer: ¿Se separan Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo? Actriz responde rumores

La unión de Gucci y Adidas traerá, a partir del 7 de junio, una amplia variedad de accesorios como ropa deportiva, maletines, bolsos, gorras, tenis cinturones, entre otros, además de esta sombrilla particular.



Video: pastor dice que canción de Karol G invoca al demonio



Además de ser un paraguas que no es impermeable, la sombrilla de Gucci y Adidas tiene un mango con la tradicional letra 'G' de la marca y un diseño colorido que combina ambos logos. La propia marca ha reconocido que la idea no es usarla a diario, sino más bien como un accesorio decorativo.



En días pasados se había hecho viral el lanzamiento de unos tenis de la marca Balenciaga que cuestan 1.850 dólares, más de 7,4 millones de pesos, que también dieron mucho de qué hablar por el tipo y precio del producto.