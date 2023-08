Jack Baldwin es un joven de 28 años, quien a muy temprana edad empezó a hacer ejercicio y para 'verse mejor' decidió iniciar con el consumo y aplicación de diferentes esteroides anabólicos para mejoras su apariencia física, sin saber que en algún momento esto le pasaría factura a su salud.



El joven carpintero de Hull. Reino Unido inició a los 19 años en el mundo del fisicoculturismo y de esta forma empezó también con el consumo de estos químicos, que lo hacían ver mejor por fuera, en poco tiempo, sin embargo, las consecuencias se verían en poco tiempo.

De acuerdo con el portal Metro, los esteroides anabólicos "son drogas de clase C, que son legales de usar, pero ilegales de vender", estos hacen que se aumente la masa muscular y mejoran el rendimiento deportivo, sin embargo, los riesgos para la salud son varios.



Así mismo, la Agencia Antidopaje del Reino Unido, expresa que hay aproximadamente un millón de usuarios que utilizan regularmente de esteroides en el Reino Unido y lo más preocupante de este panorama es que el grupo demográfico más común para el inicio del uso de estas drogas para mejorar la imagen física y el rendimiento son los hombres de 20 a 24 años.



Por esta razón, esta agencia lanzó en el 2020 una campaña para alertar sobre los riesgos de ingerir esteroides para desestimar su consumo.



(Le puede interesar: Edwin Garrido sobre efectos de esteroides en su cuerpo: 'Sentía que se me iba')

"Empecé a tomarlos principalmente por la inseguridad, siempre fui un niño pequeño, bastante flaco, y sentía que no podía ser un protector. Me intimidaron bastante, así que solo quería ser 'grande'", afirmó Jack, para el medio en mención.



Por otra parte, la estrella del reality show Love Island, Tom Powell, aseguró que es adicto a los esteroides y que no tiene ninguna intención de dejarlos, a pesar de que en el 2022, tuvo que someterse a una cirugía de reducción de senos después de sufrir ginecomastia, que según la Clínica Mayo es un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en niños u hombres.



(Lea más: El hombre que lleva más de 30 años usando esteroides)

Por otra parte, Jack cuenta a 'Metro' que por su adicción consumía esteroides todos los días y que esto lo hizo durante un año, sin parar y que las sensaciones que experimentaba iban desde la euforia hasta terminar totalmente triste.



'Tu estado de ánimo empieza a cambiar. Tienes una leve irritación. Pero cuanto más dura el ciclo, peor se pone tu estado de ánimo. 'La mayoría de las veces, la gente no quiere salir, porque te vuelves físicamente más pequeño", explicó Baldwin.



"Empiezas a tener cambios de humor terribles. Empecé a llorar una vez en un anuncio. En otra ocasión, físicamente comencé a llorar de la ira caminando de mi auto a mi casa porque estaba lloviendo y no quería mojarme. Es vergonzoso. Ese no es un comportamiento normal, sabía que era por los esteroides, pero en ese momento estaba demasiado metido", confesó el joven.



Además, afirma que aunque se ponía metas como por ejemplo el aumentar las medidas de sus brazos, cuando lo alcanzaba no podía parar y siempre quería más: "estás constantemente persiguiendo algo que nunca llega. Destruye completamente tu vida".



La familia de Jack también se vio afectada, ya que él priorizaba el gimnasio a compartir momentos con ellos y con respecto a vida amorosa, sus noviazgos terminaban rápidamente



Los esteroides hicieron que su cuerpo y su corazón se fatigaran, por lo que en ese momento su familia lo convenció de buscar ayuda.



Así fue que encontró un servicio gratuito y confidencial llamado 'The Juice Bar' que ayuda a las personas que tienen problemas con anabólicos y otras drogas inyectables.



En este centro se realizan sesiones semanales y asesorías telefónicas, las cuales con Jack se prolongaron por un año.



"Estoy muy agradecido con el equipo por su apoyo. He continuado con mi entrenamiento en el gimnasio a lo largo de mi recuperación y, aunque mi tamaño se ha reducido, me siento más en forma y saludable que nunca", manifestó con respecto a la ayuda que ha recibido en el centro 'The Juice Bar'.



Por su parte, Paul Martindale, quien administra el proyecto, expresó: “Muchas personas creen que estos medicamentos están apoyando un estilo de vida saludable y, con poca ayuda y apoyo oficial, a menudo recurren a Internet en busca de consejos, que en muchas ocasiones no resultan ser precisos".



Por lo tanto, no utilice este tipo de medicamentos sin antes consultar con expertos en el tema o con su médico.

Peligros del consumo de esteroides

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Luisa Fernanda W reveló, sin filtros, qué opina sobre Amparo Grisales

Así fueron los trágicos y brutales accidentes en los que murieron ídolos vallenatos

¿Cómo alcanzar un orgasmo? Algunos consejos de las mujeres