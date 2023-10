Desde su debut en la escena musical, Adele ha cautivado a millones de personas en todo el mundo con su poderosa voz y letras emotivas. La artista nació el 5 de mayo de 1988 en Tottenham, Londres, y durante los últimos años esta talentosa cantante británica ha dejado una huella imborrable en la industria de la música.

Adele Laurie Blue Adkins, conocida simplemente como Adele, saltó a la fama en 2008 con su álbum debut ‘19’, este es conformado por canciones como ‘Chasing Pavements’ y ‘Hometown Glory’, mostró su habilidad para transmitir emociones crudas y sinceras a través de su música. Su estilo único y su voz inconfundible la convirtieron en una artista excepcional.

El éxito de Adele continuó con su segundo álbum, ‘21’, lanzado en 2011. El álbum incluía éxitos como ‘Rolling in the Deep’ y ‘Someone Like You’, que rápidamente se convirtieron en himnos para muchos. Por su profunda conexión emocional con las canciones resonó en los corazones de los oyentes de todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas más queridas de su generación.



Recientemente, Adele se robó el corazón de los colombianos, pues durante uno de sus últimos conciertos en el Coliseo del Caesers Palace en Las Vegas, Estados Unidos, el pasado viernes 29 de septiembre, ya que algunos de los asistentes tenían la bandera de Colombia y sin pensarlo dos veces la cantante se arropó con ella y entonó uno de sus más grandes éxitos ‘When we were young’.

Adele con la bandera de Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/QRqvwhFsbb — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) October 1, 2023

Las grabaciones de los asistentes, donde muestran a Adele cantando con la bandera tricolor, se ha apoderado de las diferentes redes sociales, pues los fanáticos aseguran que la artista nuevamente demuestra su profesionalismo y otros aseguran que ‘ama a Colombia’.

ADELE SE DECLARA REINA ABSOLUTA DE COLOMBIA. 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/uPdDLPSOD4 — luchodario (@luchodariok) October 1, 2023

Además, vale la pena mencionar que esta significativa escena ya había ocurrido en ocasiones anteriores, pues durante algunas presentaciones ha recibido banderas de países como México y Chile. Estos actos han aumentado los rumores entre los fanáticos de que posiblemente Adele visite varios países latinoamericanos en su próxima gira.

Adele dijo que podría hacer gira en América Latina



En noviembre del 2022, la cantante británica estrenó su tan esperado álbum musical, titulado ‘30’, en este varios de los sencillos hablan de su separación con Simón Konecki, quien además es el padre de su pequeño hijo, Ángelo.



Durante la gira de medios del lanzamiento oficial, la artista habló con la compañía musical Sony Music, quien le preguntó sobre la posibilidad de realizar una gira por algunos países de América Latina, a lo que ella respondió:



“Estoy desesperada por ir. Lo único que sé es que no sé dónde voy a poder ir, pero la vez pasada lo iba a hacer y no pudo pasar, pero por algo fuera de mi control y estuve devastada. Más que a nadie me gustaría ir a Latinoamérica, pero debo decir que si se diera la oportunidad Brasil será el primer país que tendría en cuenta para ir. Pero aún no sé, solo sé que definitivamente quisiera ir”.

