Adele, una de las cantantes británicas más relevantes del momento, se ha declarado “obsesionada con su novio”, Rich Paul, en una curiosa entrevista realizada para la revista ‘Elle’. Algo que es revelador, debido a que la artista, de 34 años, se ha mantenido al margen con su vida personal todos estos años y así lo demostró cuando se casó y se divorció en secreto con el empresario Simon Konecki.



Durante la conversación la intérprete aclaró que se casaría con Paul “sin dudarlo”. Un rumor que se empezó a volver viral el pasado mes de febrero cuando asistió a la gala de los premios Brit, dónde se le vio un gran anillo de diamantes en forma de lágrima; no obstante, aseguró que este en particular no es de compromiso y “solo le gustan las joyas de alta gama”.

“Nunca he estado tan enamorada. Estoy obsesionada con él”, fueron las palabras de Adele para describir lo que siente por su actual pareja, con quien espera tener una gran familia mixta, pues recuerde que el empresario tiene tres hijos propios y la compositora tiene uno. Ambos están renovando una propiedad en Beverly Hills, Estados Unidos, en la cual se especula se irán a vivir.



“Quiero más hijos. Soy una señora de mi casa y una matriarca. Además, una vida estable me ayuda con mi música. Pero ahora mismo, todo lo que tengo en mi cerebro es Las Vegas. Quiero hacerlo jodidamente bien”, acotó la protagonista de ‘Hello’ haciendo referencia al concierto que se canceló porque su equipo estaba infectado con coronavirus.



Según resalta el diario ‘El País’, los famosos se conocieron en una fiesta hace algunos años, allí congeniaron y se volvieron amigos cercanos; sin embargo, no fue hasta finales de 2021, que en un partido de la NBA se les vio en pareja, por lo que decidieron volver pública su relación.



“Por suerte para él, me encanta el baloncesto”, dijo Adele.



Finalmente la artista presentó su álbum ,'30', en Hyde Park, Londres, su primer concierto en directo en cinco años. Las críticas fueron entusiastas y ahora la cantante ha retomado su proyecto en Las Vegas para dar el paso a promocionar su gira mundial. Se espera que en las próximas semanas esté dando fechas para su arribo a la ‘ciudad de la lujuria’.



