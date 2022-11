Adele es una cantante reconocida por su voz, talento y sobre todo por su carisma. Este se pudo ver en la noche del 27 de noviembre, después de uno de sus conciertos en Las Vegas, cuando se acercó a hablar con una fanática que lloraba desconsoladamente.

Con el fin de poder acercarse a ella y tomarse una fotografía, la artista de 34 años bajó del escenario hacia Jamy, la joven que en ese momento se encontraba grabando con su celular toda la situación.



Pero lo realmente curioso del video fue la reacción de la intérprete de ‘Hello’ al verse en la pantalla de la chica, quien estaba filmando con la cámara frontal a modo de ‘selfie’.

La intérprete de 'Rolling in the deep' quedó sorprendida al ver su imagen. Foto: TikTok: @ilovejamyg

Con los ojos bien abiertos y una mueca, Adele quedó impactada al ver el filtro de belleza que estaba activado, el cual la hacía ver más bronceada, con los labios mucho más gruesos y con un retoque de maquillaje en los ojos y pómulos que la hacían ver muy diferente a como estaba en aquel momento.



“Oh, Dios mío, ¿qué le has hecho a mi cara? Woah, chica, quita ese filtro de mi cara” le dijo entre risas la cantante.



“Eso es irreal, ¿por qué estás usando filtros como esos?” le preguntó durante el concierto en el Coliseo Caesars Palace. El público estalló en risas rápidamente ante su reacción y más aún con la conversación que se dio seguido a esto.



“No nos vemos así, cariño”, continuó, a lo que la fan respondió entre lágrimas y con tono triste: “Lo sé”.



Jamy estaba tan abrumada que no logró responder las otras preguntas de la estrella, pues cada vez que intentaba hablar solo salían lágrimas y sollozos de felicidad.

Tanto así, que Adele tuvo que abrazarla y pedirle que no llorara. Cuestión que no sirvió de mucho, ya que la emoción superaba a la fanática.



En el clip, que más tarde subió la chica a redes sociales, se puede leer en la descripción cómo fue el momento para ella.



"Adele se me acercó al azar y me hizo olvidar toda mi existencia y solo me siguió y lloré", escribió.



El video publicado originalmente en su TikTok @ILoveJamyG ya tiene más de 800 mil reproducciones y ha sido replicado por varias cuentas en Twitter, logrando viralizarse en dos días.

Los espectáculos de Adele en Las Vegas

Después de varios meses de espera, rumores y noticias controvertidas por la cancelación de los espectáculos de la estrella londinense, por fin Adele ha comenzado su residencia en Las Vegas, lugar donde ya ha interpretado clásicos como ‘Rolling In The Deep’ y las canciones de su último álbum ‘30’.

La cantante de 34 años regresó después de varios años de retiro. Foto: Instagram @adele

La temporada, que comenzó el 18 de noviembre e irá hasta el 25 de marzo de 2023, fue llamada “Fines de semana con Adele” y tiene lugar en el Coliseo Caesars Palace.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Tendencias EL TIEMPO