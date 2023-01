Adele sigue haciendo sus shows en The Colosseum del Caesar’s Palace en Las Vegas. Por lo general en sus presentaciones la británica suele presenciar emotivos momentos, sin embargo, en las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un video en el que la compositora lloró al ver que un hombre llevó la foto de su esposa fallecida a su concierto.

La intérprete de ‘Someone Like You’ es una de las cantantes más admiradas por sus seguidores por su inigualable voz, pero eso no es todo, pues por su noble corazón ha logrado ganarse el cariño de las personas.



Durante un tiempo, Adele estuvo alejada de la industria de la música, pero en octubre de 2021 anunció su retorno a la industria con su sencillo ‘Easy on Me’, el primer tema de su álbum 30, el cual se estrenó en noviembre de ese mismo año.



Asimismo, la británica comenzó una serie de presentaciones, la cual tituló ‘Weekends With Adele’, que tiene como sede el Coliseo del hotel Caesars Palace, en las Vegas. En sus shows la cantante suele ser muy cercana con sus fans y durante su concierto suele caminar entre el público, lo que le permite conocerlos y a veces notar detalles que por lo general pasan por desapercibidos.



A través de redes sociales se viralizó un gran momento que ocurrió en uno de sus últimos shows, pues mientras cantaba la canción ‘When We Were Young’ y caminaba entre el público vio como uno de sus fans mostró la fotografía de una mujer, la cual parece ser su esposa fallecida. En ese momento, Adele observa la situación, pero voltea inmediatamente pues el hecho le causó tristeza.



Dos canciones después, cuando iba a cantar ‘Someone Like You’ ella decidió dedicarle unas palabras al señor. “Cuando camino entre la audiencia, desearía que pudieran ver lo que veo… había un hombre… Él está ahí, ¿pueden verlo sosteniendo su teléfono? Creo que ella es su esposa”, comenzó diciendo.



Sin embargo, sus palabras se vieron interrumpidas, pues la cantante no pudo contener las lágrimas. “Creo que ella no está aquí y eso de verdad me conmueve. Parece que estás solo y lo lamento mucho… lamento mucho tu pérdida. Lo siento mucho, no me di cuenta de lo que me estabas mostrando”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

