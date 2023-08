En uno de sus últimos conciertos, Adele recibió una propuesta poco común, pues una pareja que está próxima a ser padres le pidió el favor a la cantante de que revele el sexo de su bebé. Hacer este anuncio, la emocionó tanto que no pudo contener las lágrimas y su reacción se volvió viral en redes sociales.

Actualmente, está de moda hacer fiestas de revelación de sexo. En estos eventos, los padres y familiares de la pareja crean un momento especial para revelar si el bebé en camino es niño o una niña.



Por esta razón, Chris Dare y su esposa Shantelle Lord levantaron un cartel pidiéndole ayuda a la cantante para revelar el sexo de su bebé en su residencia 'Weekends with Adele' en The Colosseum en Caesars Palace, Las Vegas.



(No deje de leer: Hombre descubre la manera de ganar mucho dinero trabajando poco).



"Adele, ¿harás nuestra revelación de género?", decía el letrero. Luego Adele les pidió que se acercaran al escenario y le entregaron un sobre que tenía la información.

“Entonces, Shantelle y Chris van a tener un niño”, anunció la cantante de 35 años, mientras la multitud gritaba y aplaudía. Luego de dar el anuncio, Adele no puedo contener su emoción y rompió en llanto.



“Lo siento mucho. Esto es muy conmovedor… Gracias, fue un honor hacer esto”, comentó visiblemente emocionada.



Luego, la pareja se abrazó y la británica le envió sus mejores deseos: “Les espera un gran viaje con un niño en camino”. Adele es mamá de Angelo, de 10 años, fruto del amor con su exesposo Simon Konecki.



(Le puede interesar: Sebastián Martínez habla sobre su experiencia en la televisión mexicana).

Como era de esperarse, esta grabación se volvió viral en las redes sociales y muchos internautas han comentado que desearían vivir un momento igual.



"Te imaginas enseñarle el vídeo al niño cuando esté más grande y poder decir: Adele reveló mi género"; "Ella es tan humana, tan humilde"; "La mejor revelación que pueda existir"; "Si ella revela el género, entonces si quiero tener un hijo", se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así luce la hija mayor de la actriz Ana María Orozco de 'Yo soy Betty, la fea'

‘Yo me llamo’: los imitadores que han hecho ‘erizar’ a Amparo Grisales

‘Fueron 22 puntos’: Pirry cuenta experiencia cercana a la muerte en islas Maldivas