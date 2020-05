Adele sorprende con impresionante cambio físico en foto de cumpleaños

En los últimos meses, la cantante Adele ha sorprendido a sus seguidores por sus grandes cambios físicos. Según contó 'Us Weekly', la británicale reveló que había perdido hasta 45 kilos. Esta transformación ocurrió durante la separación con su marido, Simon Konecki, con quien duró tres años de casada y tiene un hijo, Angelo de 7 años.



Recientemente, Adele compartió una nueva imagen en Instagram en la que aparece detrás de una gran corona floral luciendo un vestido holgado negro. Llama la atención que se le ve mucho más delgada de lo habitual.



En la publicación agradece el “amor” recibido por parte de sus amigos y fans por su cumpleaños número 32. Además, aprovecha para mostrar gratitud por el papel de los trabajadores esenciales durante la pandemia del nuevo coronavirus.



“Espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo de locura. ¡Quisiera agradecer a todo el personal sanitario y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas! Son realmente nuestros ángeles. 2020, adiós, gracias, besos”, escribió en el texto que acompaña la imagen.

Esta es la primera publicación de la artista durante el año 2020, ya que no aparecía en Instagram desde diciembre de 2019. A finales del año pasado había revelado que estaba siguiendo una dieta basada en comida saludable y ejercicio, que le había ayudado a perder varios kilos.

Según el medio ‘The Mirror’, Adele habría recurrido al Pilates reform y a la dieta Sirtfood –que consiste en potenciar las 'sirtuinas', unas proteínas que activan el metabolismo y ayudan a quemar grasas– para bajar de peso.



En el medio ‘Daily Mail’, su exentrenadora personal, Camila Goodis, aseguró que "está haciendo ejercicio, pero creo que el 90% es dieta.Es una buena dieta para perder peso. La primera semana es intensa: jugos verdes y solo 1.000 calorías", dijo. Además, defendió la nueva apariencia delgada de Adele, diciendo que "no se ve demasiado delgada, se ve increíble".



Aunque algunos de sus fans han expresado estar preocupados debido a que la cantante británica ha perdido peso con mucha rapidez, todo parece indicar que no es una obsesión y que Adele se está dedicando mucho tiempo a sí misma, cuidándose.

Tendencias EL TIEMPO