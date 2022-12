Durante su gira por Estados Unidos, la cantante inglesa Adele se abrió hacia su público y les habló sobre su traumático proceso tras el divorcio con Simon Konecki, padre de su hijo, Angelo.

La intérprete de ‘Easy on me’, ‘Send my love’, ‘Someone like you’, entre otras, tuvo su más reciente presentación en el Teatro Colosseum del resort Caesars Palace de Las Vegas, donde confesó que tuvo que asistir al psicólogo cinco veces por semana para poder superar su ruptura amorosa.



“Cuando una relación se hunde, da igual si estás casada o no, es muy difícil y es verdaderamente traumático”, expresó la intérprete de ‘Love in the dark’.



Asimismo, la artista reconoció que ha vuelto a terapia, pero esta vez, para superar los altibajos que se le van presentando en el camino, desde cada ámbito de su vida. “Empecé a hacer terapia de nuevo porque necesitaba volver a empezar, pero ahora lo estoy haciendo porque quiero asegurarme de que me estoy superando cada semana para darlo todo”.



(No deje de leer: En video: Adele les enseñó a sus fanáticos la forma correcta de decir su nombre).

¿Qué sucedió entre Adele y Simon Konecki?

En el 2019, tanto la cantante como el empresario anunciaron su divorcio a través de sus redes y diferentes medios ingleses y estadounidenses.



Luego de siete años de relación, la pareja decidió casarse en el 2018. Sin embargo, los planes no fueron los esperados y la relación comenzó a desmoronarse de a poco. “No era feliz, simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas. Ninguno de los dos hizo nada malo, no nos lastimamos ni nada por el estilo, solo quería que mi hijo me viera amando a alguien y siendo amada”, resaltó la británica en entrevista para la revista ‘Vogue’.



(Siga leyendo: Adele revela planes a futuro con su novio Rich Paul: ‘Estoy obsesionada con él’).



En la actualidad, la cantante reconocida por el éxito ‘Rolling in the deep’, se dio una nueva oportunidad en el amor, y se encuentra en un romance con Richi Paul, un agente de deportistas, del que está profundamente enamorada: “Estoy obsesionada con él”, afirmó en la revista ‘Elle’.



Incluso, Adele no descarta la posibilidad de volver a ser madre de nuevo: “Sería maravilloso si pudiéramos. Si no, tengo a Angelo. Solo quiero ser feliz”, dijo en ‘Page Six’.

