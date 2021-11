"Mi cuerpo ha sido cosificado durante toda mi carrera": Adele

Este 14 de noviembre se estrenó el especial 'Adele One Night Only', en el que la intérprete de éxitos como 'Rolling in the deep', 'Hello' y, el más reciente, 'Easy on me' charló con la estrella de la televisión americana Oprah Winfrey.



Algunos de los temas que tocaron fueron su divorcio, cómo ha sido su vida durante estos seis años anteriores que estuvo alejada de la música y el proceso creativo del próximo álbum.

La conversación duró casi dos horas y Adele también se refirió a un tema de mucha especulación entre sus fanáticos: la pérdida de peso que vivió en los últimos años.



Sin embargo, hizo hincapié en que se debió a su salud mental: "Tuve los ataques de ansiedad más terribles después de dejar mi matrimonio", explicó. "Me paralizaron por completo y me confundieron mucho porque no podía tener ningún control sobre mi cuerpo".



La británica vio mejoría en su ansiedad al ir al gimnasio y, por esa razón, lo acopló a su rutina diaria.

También se refirió a los comentarios malintencionados de las personas y dijo que 'no le sorprenden', pues "mi cuerpo ha sido cosificado durante toda mi carrera. Soy demasiado grande o demasiado pequeña, o soy sexy o no".



Así mismo, dio un adelanto de algunas de las canciones incluidas en su álbum '30', que saldrá al público el 19 de noviembre.



Al respecto, Oprah comentó a la cadena 'CBS' que aquella titulada 'Hold on' (en español, 'resiste') "será el himno nacional para todo el mundo que esté luchando" y la describió como 'hermosa' y 'conmovedora'.

