La cantante británica Adele dio a conocer a sus fanáticos que su única razón para ir al Super Bowl de este año es ver a Rihanna.



El próximo 12 de febrero la artista de Barbados tendrá a su cargo el show de medio tiempo del tradicional partido de la NFL.

El show de medio tiempo del Super Bowl se ha posicionado a través de los años como uno de los más importantes para los artistas a nivel mundial.



Este espectáculo se realiza en el descanso de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).



En esa línea, hay miles de personas, fanáticos y artistas que están esperando con ansias la edición de este año, Super Bowl LVII, que será protagonizada por Rihanna.



Entre ellos está la famosísima cantante de música pop Adele, quien dejó claro en uno de sus conciertos que solo asistiría al show para ver a 'Riri', como la llaman sus seguidores.



Esto sucedió en un concierto que dio la intérprete de 'Hello' y 'Easy On Me' en el marco de su gira 'Weekends with Adele'.

“Just going for Rihanna” honest queen we love!!!!! pic.twitter.com/kN8nD4TDYJ — Tin🪐| vegas era🍷 (@DiaryofDelly) February 4, 2023

Estando en The Colosseum, teatro en el hotel Caesars Palace de Las Vegas, en Estados Unidos, la británica interactuó con una fan a la que le dijo que efectivamente iría al evento deportivo solo por ver a su colega.



"Voy solo por Rihanna, no me importa volar", confesó Adele en frente de todos sus espectadores, quienes se rieron con el comentario de la cantante.



El regreso de Rihanna a los escenarios es uno de los más esperados después de cinco años de estar cinco años fuera de los micrófonos y haber pasado por su embarazo.

