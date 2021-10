'Nunca se trató de perder peso': Adele confesó las razones de su cambio

A principios de 2020, luego de varios medes de inactividad en redes sociales, la cantante Adele sorprendió al mundo del entretenimiento con su pérdida de peso, al publicar una imagen en la que celebraba el cariño de sus seguidores en su cumpleaños número 32.



La fotografía del evidente cambio físico causó varias reacciones alrededor del mundo, por un lado estaba quienes halagaban su 'transformación', pero, por otro, hubo internautas que consideraban su pérdida de peso algo innecesario. Por esa época, la figura de Adele se convirtió en un tema de conversación.

Recientemente, la británica se sinceró con la revista 'Vogue' y dio su opinión frente a las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera por su aspecto físico.



"Mi cuerpo ha sido objetivado durante toda mi carrera. No es solo ahora. Entiendo por qué es un shock. Entiendo por qué algunas mujeres resultaron especialmente heridas. Representaba visualmente a muchas mujeres. Pero sigo siendo la misma persona", señaló.



Además, lamentó que quienes más la señalaron fue la población femenina. Una situación que la decepcionó.



"Las conversaciones más brutales las tenían otras mujeres sobre mi cuerpo. Estaba muy jodidamente decepcionada con eso. Eso hirió mis sentimientos", afirmó.

¿Cómo hizo para bajar de peso?

Durante su conversación con la revista estadounidense de moda, Adele dejó en claro que en sus planes no estaba adelgazar, simplemente, tras el año de ansiedad que vivió en 2019 por su divorcio y otras situaciones, encontró en el ejercicio un escape.



“Fueron muchos baños de sonido, mucha meditación, mucha terapia. Y pasé mucho tiempo sola (...) Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio no tenía ansiedad. Nunca se trató de perder peso. Pensé, si puedo hacer que mi cuerpo sea físicamente fuerte, y puedo sentir eso y ver eso, entonces tal vez algún día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes", explicó.

También confesó que, durante el 2020, pasó muchos días en el gimnasio, donde se ejercitaba mientras veía películas. 'Rocky' fue una de sus favoritas, cantaba la banda sonora de la película mientras hacía pesas.



Afirmó que hace ejercicio tres veces al día: pesas en la mañana, una caminata o boxeo por la tarde y cardio en horas de la noche. Y confirmó que no ha hecho dietas de ningún tipo, ni nada de las cosas que internet asegura que ha hecho.



"No ayuno intermitente, nada. En todo caso, como más de lo que solía hacerlo porque hago ejercicio muy duro", resaltó.

