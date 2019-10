El cambio extremo de Adele antes y después de la fama

AFP

El pasado mes de julio y tras 7 años juntos, la creadora de éxitos como 'Someone like you' y 'Hello' le solicitó a su esposo el divorcio. Aunque no se conocen bien las circunstancias que la llevaron a tomar esta decisión, mediante un comunicado ella y su expareja aseguraron que seguirán criando juntos a Angelo, su hijo, con mucho amor.