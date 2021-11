Perrita volvió a caminar gracias a prótesis adaptadas en sus cuatro patas

Una conmovedora historia de amor por los animales se dio a conocer recientemente en Rusia.



La protagonista es Monika, una tierna perrita color beige que se convirtió en noticia luego de que un veterinario lograra devolverle la capacidad de caminar por medio de prótesis de titanio en sus patas.

Claramente no era una tarea fácil para el doctor Serguéi Gorshkov, pues el procedimiento no se había realizado anteriormente en perros, el único antecedente que tenía era una intervención similar en un gato, en 2019.



La novedosa operación se realizó hace dos semanas en la clínica Best de Novosibirsk, en Siberia y resultó todo un éxito. Las prótesis fueron elaboradas mediante un proceso de impresión 3D.



Aunque la perrita aún luce cansada y se mueve temerosa y con cierta dificultad, lo cierto es que gracias a los implantes pudo volver a caminar y desplazarse por sí sola.

Facebook Twitter Linkedin

Monika junto a Sergei Gorshkov, el veterinario que le realizó los implantes. Foto: Rostislav Netisov. AFP

(Le contamos: El colombiano con capacidades diferentes que puso a bailar a Marc Anthony).

Voluntarios salvaron su vida

Facebook Twitter Linkedin

Las prótesis son de titanio y fueron elaboradas con impresión en 3D. Foto: Rostislav Netisov. AFP

La dolorosa historia de Monika se remonta a diciembre de 2020, cuando fue encontrada en muy mal estado por un grupo de voluntarios en un bosque de Krasnodar, en el suroeste de Rusia.



La perrita estaba agonizante y con graves heridas en sus patas. "Nadie sabe lo que le ocurrió, algunos voluntarios piensan que alguien le cortó las patas por crueldad", relató el doctor Gorshkov.



(Le puede interesar: Hija de asesino ‘ayuda’ a resolver crimen que llevaba 62 años impune).



Luego de curar sus lesiones y estabilizarla, una de las voluntarias junto a una amiga se hicieron cargo de ella por casi un año, tiempo durante el cual Monika logró mejorar notablemente su estado de salud.



Para completar la recuperación, las bondadosas mujeres realizaron una colecta virtual de dinero con el fin de costear la operación de implante de las prótesis.



En un mes, el grupo recaudó cerca de 400.000 rublos, unos 21 millones de pesos, y de esa forma lograron financiar el procedimiento que finalmente le devolvió a Monika la posibilidad de caminar nuevamente.

Más noticias

Celulares: qué es mejor, ¿plan pospago o prepago?

‘Encanto’: ¿uno de los Madrigal ‘existe’ en la vida real?

¿Instagram estaría implementando reconocimiento facial de verificación?

BTS: algunos miembros de la banda ‘se gozaron’ el concierto de Harry Styles

Tendencias EL TIEMPO

* Con información de AFP