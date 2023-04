La polémica entre Piqué y Shakira no parece llegar a su fin en las redes sociales. Cada vez son más las personalidades del mundo de la farándula que se siguen sumando a la ola de comentarios contra la polémica separación que mantuvieron las celebridades a finales del semestre de 2022.



El fallido romance volvió a ser discutido entre la comunidad digital, luego de que el catalán lanzara comentarios subidos de tono contra su expareja en una conversación de Twitch. Según dijo, las canciones de la barranquillera habían afectado drásticamente la salud mental de su actual novia, Clara Chía Marti.

Sus opiniones causaron revuelo de internautas en las diferentes plataformas digitales, quienes dejaron su punto de vista sobre el asunto, incluso, celebridades latinoamericanas también se pronunciaron al respecto, como lo fue el caso de la presentadora de ‘Telemundo’ Adamari López.



La comunicadora se mostró contraria a la defensa de Piqué y le resaltó que nunca pensó en el bienestar de su familia, resaltando que pudo llevar a la barranquillera a tomar acciones desafortunadas a causa de una crisis emocional.



“Uno tiene que ser coherente con las acciones y las palabras y él no es coherente, porque en algún momento a lo mejor no tiró ‘beef’ de la manera que hace Shakira, porque Shakira lo que hace son canciones, pero lo que le hizo a Shakira también la pudo llevar a ella al suicidio”, dijo inicialmente.



Memes de Piqué y Clara Chía por su primera foto en Instagram Foto: Instagram: @3gerardpique

“Es una manera muy linda para él decirlo de esa forma, tirándole todo el 'beef' a Shakira sin él tomar parte de las consecuencias”, agregó.



En el pasado, la presentadora también se sensibilizó con Shakira y se declaró, públicamente, en el ‘team’ de la intérprete de ‘TQG’, pues se había sentido identificada con su historia y el dolor que experimentó con la presunta infidelidad del exfutbolista del FC Barcelona.



“Por supuesto que soy ‘team’ Shakira, como mujer, me identifico con ella. Me encanta su música, he cantado sus temas, me hacen reír, me han hecho llorar, y este tema con Bizarrap no es la excepción”, dijo en un clip.



