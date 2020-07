Famosos acusados de violencia sexual en su propia familia

Instagram @@therealadamsavage

Miranda Pacchiana también aclaró que le hizo saber esto a su familia y, aunque le creyeron, sintió que minimizaron la complejidad de la situación. "Sí, me creyeron, pero los miembros de mi familia todavía parecían decididos a guardar mi trauma debajo de la alfombra. Con el tiempo, me di cuenta de que me veían como un problema a mí, por estar demasiado enfocada en el abuso y no a él, por ser quien me había abusado", afirmó en el documento.



Savage se pronunció frente a las acusaciones por medio de su abogado, Andrew Brettler. La celebridad negó lo sucedido y dijo: “Si bien espero que mi hermana obtenga la ayuda que necesita para encontrar la paz, esto debe terminar. Durante muchos años, nos atacó implacablemente y falsamente a mí y a otros miembros de mi familia”, decía el comunicado.