Adam Sandler, una presencia inquebrantable en Hollywood desde 1990, ha mantenido un perfil personal relativamente bajo a lo largo de los años, dejando a sus seguidores con poca información sobre su vida fuera de la pantalla grande.



Sin embargo, recientemente, tuvo la oportunidad de mostrar a su familia en su última película de Netflix, titulada: '¡No estás invitada a mi bat mitzvá!'.

"Stacy y Lydia son mejores amigas, y cada una está planeando un bat mitzvá inolvidable, hasta que un chico muy popular y el drama escolar amenazan con arruinarlo todo", reza la sinopsis de la plataforma de 'streaming'.

Esta película no solo cuenta con la participación de las hijas de Adam Sandler, sino también con la de su esposa, Jackie Titone Sandler, quien interpreta a 'Gabi Rodríguez', la madre de Lydia.



Si bien Jackie puede no ser tan conocida como su esposo en el mundo del espectáculo, su historia de amor con Adam Sandler es una que ha resistido la prueba del tiempo. Comenzaron su relación en el set de rodaje de 'Big Daddy' en 1999, cuando ella era una actriz novata y modelo en ascenso.



La historia de amor de Jackie y Adam Sandler

El matrimonio de Adam Sandler y Jackie Titone se celebró el 22 de junio de 2003 en una ceremonia judía al aire libre en la hacienda de Dick Clark en Malibú. La boda contó con la asistencia de 400 invitados, entre ellos celebridades como Jennifer Aniston, Rodney Dangerfield y Sharon Osbourne.



Recientemente, el actor compartió un emotivo mensaje en Instagram para celebrar el aniversario del día en que conoció a su esposa. "Hoy, hace 22 años, nos miramos a los ojos y nos enamoramos profundamente. Esperando con ansias los próximos 22 años, mi querida. Te amo, mi niña para siempre", escribió Sandler junto con una fotografía de la pareja.

Las hijas de Adam y Jackie Sandler, Sadie y Sunny, han crecido en el mundo del entretenimiento y han aparecido en varias películas de su padre, incluyendo 'Hubie Halloween', 'Hotel Transylvania' y 'Murder Mystery'.



“Ellas hacen que parezca que las estoy forzando a participar”, bromeó el actor sobre sus hijas durante una entrevista con 'The Drew Barrymore Show'. “Pero, durante todo el año me preguntaron: ‘¿Puedo estar en tu próxima película, papá?’”.



Jackie Sandler también ha tenido sus propios momentos en el cine, haciendo cameos en películas de su esposo como '50 First Dates', 'Grown Ups', 'The Wrong Missy' y 'Hubie Halloween'.



Recientemente, Adam Sandler fue honrado con el premio Film Tribute en los Gotham Awards de Nueva York en noviembre de 2022. Sus hijas adolescentes redactaron su discurso, que fue una presentación humorística y conmovedora. Durante el evento, también se rindió homenaje a Jackie Titone Sandler por su apoyo constante a su esposo a lo largo de los años.

Sandler, quien también recibió el premio al mejor actor por su papel en 'Diamantes en bruto' en la Gala de la Junta Nacional de Revisión en 2020, compartió el mérito con Jackie y elogió su valentía y apoyo inquebrantable. En respuesta, Jackie elogió el sentido del humor de su esposo y su encanto, tanto en la vida real como en la pantalla grande, y afirmó que siempre ha sido "fantástico" en todos los aspectos.

