Adam Sandler ha vuelto a ser tendencia en el mundo del espectáculo, pero esta vez no por su particular manera de hacer cine, sino por el gracioso accidente que lo ha dejado con un ojo morado. El actor pudo mostrar su herida durante una entrevista para el programa ‘Good morning America’, dirigido por el presentador George Stephanopoulos, quien no aguantó la risa por lo sucedido.



El interprete de la película ‘Son como niños’ fue invitado al show para hablar de su más reciente película, ‘Garra’, la cual fue producida, dirigida y protagonizada por él y Lebron James, reconocido basquetbolista de Los Angeles Lakers.



Durante la entrevista fue inevitable no ver que Sandler tenía una particularidad en su rostro: una herida debajo del ojo izquierdo y que le había provocado un hematoma en toda la cavidad del mismo.



Con su particular estilo del humor se refirió al tema diciendo “Esto es algo de lo que tengo que hablar ¿no?”, provocando la risa de los asistentes al show, quienes estaban ansiosos de saber lo que había sucedido.

Un accidente con su celular

“Estaba en la cama, en mitad de la noche, y las sábanas estaban dobladas muy fuerte, remetidas debajo de ella. Alguien las había doblado así, y yo tenía el móvil en medio de la cama. Di una patada para deshacer un poco las sábanas y el móvil terminó estrellándose en mi cara”, mencionó Sandler.

Adam Sandler con su premio Spirit a mejor actor principal por su papel en 'Uncut Gems'. Foto: Nina Prommer / EFE

No me quise dar cuenta de ello. Sentí que había sangre y pensé: ‘Aquí pasa algo pero yo tengo que dormir’. Y seguí durmiendo hasta que desperté y ya vi lo que había”, agregó.



La historia desató las risas entre los presentes, tanto que el presentador del show de forma sarcástica le dice “ que es la historia más elaborada de un ojo morado que ha escuchado en su vida. Sandler al ver que no le creían, le contestó de forma jocosa: “Esto no es nada gracioso”.



También mencionó que al caminar por la calle ha causado intriga, pues los transeúntes se quedan mirándolo con la sensación de que el reconocido actor ha estado involucrado en alguna pelea.



‘Oh, vaya, a este tipo le gusta meterse en peleas’. Y yo como: ‘Esto ha sido un accidente en la cama”, puntualizó.

