Una serie de acusaciones tienen en su peor momento la estabilidad del matrimonio entre Adam Levine y Behati Prinsloo. El vocalista del grupo Maroon 5 está en la palestra del mundo de la farándula y las redes sociales luego de que una famosa modelo compartiera una supuesta relación amorosa con él.

“Tuve una aventura con un hombre casado con una modelo de Victoria's Secret”, dijo Sumner Stroh, al inicio de un video de TikTok. “En ese momento, era joven, ingenua y, francamente, me siento abusada”, añadió sin mencionar fechas.



Tras ello, Stroh compartió pantallazos de unos chats que dijo sostener con Levine, en los cuales él la elogió. Por ejemplo, le aseguró que era “50 veces más preciosa en persona” y que “le volaba la cabeza” por tanta hermosura.

La situación escaló, al parecer, hasta que mantuvieron un idilio por varios meses, de acuerdo con su testimonio. Sin embargo, el vínculo finalizó y el artista la buscó aparentemente de nuevo para comentarle una decisión.



“Ok, una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás de acuerdo con eso? Es MUY serio”, se lee en el mensaje exhibido por la modelo.

Levine se sinceró sobre la supuesta infidelidad

Desde 2014 están casados Adam Levine y Behati Prinsloo, quien es una reconocida en la industria del modelaje. Concibieron dos hijas y en la actualidad están a la espera del tercer pequeño.



Al conocerse los señalamientos que ponen en duda su relación marital, el cantante de ‘Sugar’ negó tajantemente lo que se ha dicho. En un breve comunicado en sus redes sociales, quiso “aclarar” el tema.



“Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, escribió.

De acuerdo con su pronunciamiento, no aceptó una aventura con la modelo, solo empleó el término de coquetear que significaría que sí se pasó de los límites aceptados.



“En ciertas circunstancias se volvió inapropiado. (…) He tomado las medidas proactivas para remediar esto con mi familia”, continuó.



Según expresó, su esposa y sus hijos en este momento son “lo más importante en el mundo”. Por lo tanto, le parece “estúpido” arriesgarlos a ellos y cometer un error. “Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”, concluyó mediante su cuenta de Instagram.

Adam Levine y Behati Prinsloo. Foto: Instagram: @adamlevine

¿Aventura o coqueteo?

Behati Prinsloo sigue en silencio. En cambio, la modelo Sumner Stroh volvió a referirse al escándalo tras recibir ataques de los internautas; precisó que decidió contar todo en un video porque ya la habían contactado medios de comunicación y se sintió presionada.



“Quisiera haber cuestionado más cada detalle, no haber sido tan ingenua, pero claro, ser ingenua no es una excusa para hacer lo que hice y el papel que tengo en esto. No tengo ninguna intención de ganarme la simpatía de nadie y me doy cuenta de que no soy la víctima, quienes realmente están sufriendo por esto son Behati y sus hijos. Lo lamento”, explicó en la red TikTok.

Además, rechazó el comunicado del también jurado del programa musical ‘The Voice’, en el que asegura que no se trató de una aventura. “Que alguien le dé un diccionario a este hombre”, enfatizó, por lo que parece que el tema aún no está cerrado.

