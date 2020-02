Líder de Maroon 5 pidió perdón por su conducta grosera en Viña del Mar

Uno de los shows más esperados en la edición 61 del Festival de la Canción de Viña del Mar, en Chile, era el de la agrupación estadounidense Maroon 5. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban los organizadores y los asistentes.

Las críticas le cayeron con toda a la banda y, un día después, su líder, Adam Levine, dio su versión de los hechos.

El show

Maroon 5 tenía que presentarse en la Quinta Vergara, escenario del evento, el jueves 27 de febrero en la noche.



Su turno era el primero, para que después siguieran el humorista chileno Paul Vásquez, ‘El Flaco’, y el cantante brasileño Alexandre Pires.



Las cosas salieron mal desde el principio, con la llegada tarde de Levine, lo que ocasionó retrasos en toda la programación.



Después, estando en el escenario, la actitud del cantante y los músicos se notaba displicente y quienes seguían el show, en vivo y por televisión, lo notaron, llevando el tema a redes sociales.



Para finalizar, una vez el espectáculo terminó, una cámara captó a Levine, visiblemente molesto, refiriéndose al Festival.



“Esto no fue un concierto, fue un show de televisión de mierda”, se le escucha decir.

Adam Levine en Viña del Mar Adam Levine después de terminar su show en Viña del Mar.

Las disculpas

Un día después de lo sucedido, Levine subió varias 'stories' a su cuenta de Instagram explicando qué era lo que había sucedido y disculpándose por todo.



“Quería sonar bien y quería verme y sentirme bien. Me sentía mal durante el concierto, e intenté disimular esa molestia, lamento haberlos decepcionado y me disculpo”, manifestó.



Según dio a entender Levine, su actitud habría sido causada por unos problemas técnicos durante el show.



"Hubo cosas que me alteraron y afectaron cómo me porte en el escenario. Fue muy poco profesional y pido disculpas por eso”, reiteró.



Dijo también que agradecía al Festival de Viña del Mar por recibirlos y que el evento era una de las cosas más increíbles que se podían hacer en Chile.



Finalizó asegurando que “estar en Suramérica es una de nuestras cosas favoritas, amamos venir acá, pero no fue nuestra mejor presentación y solo puedo decir que lo siento mucho”.

Adam Levine pidiendo disculpas Adam Levine pidiendo disculpas.

