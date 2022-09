Como ya es de conocimiento público, el vocalista de la banda Maroon 5, Adam Levine, ha estado en el ojo del huracán durante estos últimos días luego de que la modelo Sumner Stroh, de 23 años, revelara que tuvo una aventura con el músico.



Levine, de 43 años, está casado desde 2014 con la modelo Behati Prinsloo y esperan su tercer hijo, así que los comentarios en redes cuestionando la actitud del cantante no se hicieron esperar.

Tras las confesiones de Stroh, más mujeres han asegurado que el cantante había intentado tener ciertos acercamientos con ellas, algo poco prudente para un hombre casado.



Una de estas mujeres fue Alyson Rose, quien en su cuenta de Tik Tok compartió algunas capturas de pantalla en las que se pueden leer supuestas conversaciones que ella mantuvo con el intérprete de ‘She will be loved’.



Sin embargo, Rosef eliminó el clip poco tiempo después.



Otra mujer, llamada Maryka, también hizo públicas algunos mensajes ‘subidos de tono’ que tuvo con Levine. En estos, el vocalista le dice cosas como “¡Distráete teniendo s... conmigo!” o “Estoy obsesionado contigo”.



Pero parece que Adam tiene la costumbre de coquetear constantemente con otras mujeres incluso antes de casarse. Según las declaraciones de Alanna Zabel, quien fue profesora de yoga del artista, él le hizo constantes insinuaciones entre 2007 y 2010. Ella expuso una serie de mensajes inapropiados.



“Un día me envió un mensaje de texto diciendo ‘Quiero pasar el día desnudo contigo’. Estaba en el baño, pero mi ex novio, que era muy celoso, lo leyó y se enfureció”, narró Zabel, a quien la situación le provocó algunos problemas personales con su pareja de ese entonces.

Ashley Russell fue la mujer que más recientemente ha salido a hablar sobre sus conversaciones con Levine.



La ‘influencer’ recibió mensajes directos por Instagram “casi todos los días alrededor de las 10 pm”, según informó el medio ‘Daily Mail’. La mujer también relató que el cantante veía todas las historias que ella publicaba en su cuenta de más de 4 mil seguidores.



“Me dijo que me encontró desde su página de descubrimiento en Instagram porque está muy metido en el fitness y yo tengo una cuenta de fitness. Sabía que era raro, así que quise mantenerlo para ver si empeoraba”, comentó la ‘influencer’ de 21 años.



“Creo que este es el verdadero significado de la falta de respeto hacia una mujer. Me entristece mucho que esté casado y haga estas cosas tan inmaduras”, dijo para el citado medio.

Se sabe que, ante la incómoda situación, la esposa de Levine, Prinsloo, ha decidido confiar en su marido, aunque eso no le resta el enojo. Es de recordar que el cantante acepto que “cruzó la línea”, pero no efectuó ningún acto físico.



“Behati está muy molesta, pero le cree cuando dice que no tuvo ninguna aventura. Han estado juntos todo este tiempo. Siente que están felizmente casados y se ha sorprendido al descubrir lo que estaba pasando a sus espaldas”, comentó un informante cercano a la pareja para al medio ‘E News’.

