Adam Kotas es un cura polaco radicado en Estados Unidos, pero no es como el resto de sus colegas: su ingeniosa forma de predicar la palabra de Dios y su entretenido léxico lo han convertido en toda una sensación en TikTok.



Si alguna vez se pensó que los mensajes bíblicos no podían ser divertidos, llegó Adam Kotas para demostrar que, con las herramientas digitales y el público ideal, las misas, homilías y reflexiones no tienen que ser sinónimo de aburrimiento. Cuando se trata de interactuar con su comunidad, el cura no tiene pelos en la lengua.

“Suelten los pedos, no hay nada peor que un pedo atorado. Nunca retengas un pedo porque se te sube por la columna, se detiene en el cerebro y de ahí surgen las ideas de popó. Por eso hay gente que cuando habla le sale pura caca (...) No sean así ustedes, hay que hablar puro amor”, señala Kotas con su particular acento extranjero en uno de los múltiples videos que son compartidos a través de la cuenta @soyjoachin y, también, en @amy262116.

(Lea también: Sacerdote es famoso en Instagram no por sus misas, sino por enseñar Crossfit).

Desde transmitir misas en vivo hasta compartir reflexiones bíblicas, bailar y pasar tiempo con los feligreses, el cura Adam Kotas ha consolidado una gran comunidad de más de 400 mil seguidores en TikTok. Mientras que unos elogian su labor en redes; otros, por el contrario, no encuentran gracia a las publicaciones en las que dice frases como: “Ya me voy a callar el hocico” y “Ese es el sermón ‘perrón’ para todos ustedes”.

“Eres tan directo, padrecito”, “Admiro mucho su sinceridad, padrecito”, “Siempre tan recurrente, sacando sonrisas”, “Padre, usted es lo máximo” y “Me gusta tanto como predica”, son algunas de las reacciones que, por lo general, inundan los clips cortos que comparte.

¿Quién es Adam Kotas?

Aunque sus divertidos dichos no lo demuestren, su acento extranjero lo delata: Adam Kotas es de origen polaco. Nació el 15 de noviembre de 1984 y, desde muy joven, comenzó a abrirse camino dentro de la Iglesia Católica, pues admiraba a un párroco de su país.

(Siga leyendo: Primer sacerdote no binario de una iglesia dice que Dios le guio en una epifanía).

La vida lo llevó a mudarse a México, donde perfeccionó su español y adoptó un estilo original, para después formar parte de la diócesis de Santa Rosa -en California-, en la que fue ordenado sacerdote. Su primera asignación como cura fue en la parroquia St. Francis Solano en Sonoma, California; sin embargo, también pasó por la parroquia St. Joseph Husband of Mary, en Las Vegas, y la iglesia Queen of Peace en Clearlake, California.

Fue en medio de la pandemia y el cierre de las iglesias que Kotas se vio en la obligación de buscar otras alternativas para hacer llegar la palabra de Dios. Las redes sociales y las transmisiones en vivo se convirtieron, entonces, en su mayor aliado.



“Con la ayuda de la tecnología, y algunas personas buenas y generosas, pude instalar una cámara y equipo de computadora decentes en mi parroquia. Mi ‘ministerio en línea’ fue bien recibido y también hice estudios bíblicos en línea durante la pandemia en inglés y español”, relató el sacerdote en su página web oficial https://es.adamkotas.com/.

(De interés: En video: así luce el padre ‘Chucho’ en su faceta como cantante y 'youtuber').

El 20 de julio de 2021, Kotas se incardinó en la Iglesia Católica Nacional Polaca, como sacerdote de la Diócesis de Buffalo-Pittsburgh, decisión que llevó a que la diócesis de Santa Rosa le prohibiera realizar cualquier sacramento o cualquier otro ministerio en nombre de la Iglesia Católica. Ahora funge como pastor de la Iglesia Católica Nacional Polaca de la Divina Misericordia en Las Vegas, Estados Unidos.

Más noticias en EL TIEMPO

En fotos: Piqué celebró Año Nuevo con Clara Chía en casa que compró con Shakira

En video: mujer golpeó a estilista porque no le gustó como quedaron sus pestañas

Gabriela Tafur y Esteban Santos confesaron las cosas que no les gustan del otro

Diana Ramírez, la policía e influencer más popular de las redes en Colombia

Valeria Castro Valencia

Redacción TENDENCIAS