Adam Harrison: en Instagram de Rick revelan la droga que lo habría matado de sobredosis

El pasado 19 de enero se conoció la lamentable noticia de la muerte Adam Harrison, uno de los hijos del reconocido presentador del 'Premio de la Historia', Rick Harrison.



De acuerdo con el medio estadounidense, 'The Independent', el hombre falleció en Las Vegas, Nevada, a sus 39 años, a causa de una presunta sobredosis que las autoridades aún están investigando.

A través de 'TMZ', la figura de televisión solicitó privacidad y respeto por el fallecimiento de Adam, en tanto él y el resto de sus familiares le guardaban luto: "Nuestra familia está extremadamente triste por la muerte de Adam. Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida", reportó el medio.



Después de que se anunciara el deceso de su hijo, el conductor de 'Pawn Stars', como se le conoce originalmente al programa, también compartió un conmovedor homenaje a su hijo en Instagram.



Con una corta, pero sentida frase, el hombre se despidió en la red: "¡Siempre estarás en mi corazón! Te amo, Adam", escribió junto a una foto de él mismo sonriendo junto a Adam en un bar.

¿Cuál sería la supuesta droga?

Aunque la policía no ha dado un parte oficial sobre las presuntas causas del fallecimiento del único hijo que no apareció en la pantalla chica junto a su padre y su hermano, Corey, hay quienes se atreven a dar conclusiones rápidas sobre la misma, incluso nombrando la presunta droga que le "podría haber quitado la vida a Harrison".



Hay quienes se atreven a dar conclusiones rápidas sobre la misma, incluso nombrando la presunta droga que le "podría haber quitado la vida a Harrison". Foto: Instagram: @rick_harrison

En la misma publicación de condolencias que subió Rick, el actor Christopher Clawson insinuó osadamente a través de un comentario que el fentanilo, un opioide sintético, que tiene en crisis Estados Unidos en asuntos de drogas, habría sido el culpable de la muerte de Adam.



"Lo siento, Rick. La situación del fentanilo está fuera de control en este país y nadie parece estar haciendo nada significativo al respecto. Utilice su plataforma para ayudar a cambiarlo", señaló el usuario de la red, recordado por su participación en 'Orange Black' y 'Remember Me'.



Al parecer, el comentario fue eliminado del 'post' de Rick, pues este ya no aparece entre los mensajes de condolencias y compasión por el duelo que atraviesan los integrantes y allegados del reconocido programa de compra y venta de objetos históricos.

