En los últimos meses, la cantante Shakira ha estado bajo el ojo público, pues las personas han estado pendientes de cómo se desarrolla su vida ahora que vive en un lugar nuevo y no está con su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Estas situaciones de estrés, han inspirado las últimas canciones de la barranquillera, algo que la ha puesto en la cima de las plataformas musicales con sencillos como: ‘Music Sessions #53’, ‘Te Felicitó’, ‘Monotonía. Sin embargo, en este mes de mayo Shakira le regalo a sus seguidores un tema más tranquilo e inspirado en sus hijos, llamado ‘Acróstico’.



Desde su lanzamiento ‘Acróstico’ ha estado rodeado de polémica, pues en redes sociales se criticó que sus hijos, Milán y Sasha, apreciaran cantando y en el video musical. Asimismo, se ha dicho que Piqué no sabía nada de este proyecto y que no había aprobado que sus hijos fueran expuestos de esa manera.



Sin embargo, la abogada de la Shakira aclaró que a la barranquillera siempre le gusta hacer las cosas bien y esto no es un problema en la expareja. Ahora bien, se ha presentado otro inconveniente, pues una cantante vasca dio a conocer una acusación de plagio en la melodía de la nombrada canción.



A través de sus historias de Instagram, Paula Mattheus señaló que su canción ‘Te lo dije de verdad’ y ‘Acróstico’ tienen bastante similitud.



“Sí que se parece, pero dudo que @shakira me haya plagiado 'Te lo dije de verdad'. Son cosas que pasan en la música, a veces que son casualidad (Me imagino)”, escribió.



Por el momento, se desconoce si Mattheus va a proceder legalmente o va a dejarlo como una coincidencia.



Shakira ya había sido acusada de plagio

Cuando Shakira estreno su famosa sesión con Bizarrap, en redes sociales una cantante venezolana llamada ‘Briella’ comentó que el coro de la canción era muy similar al de una tema que ella había estrenado seis meses atrás.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

