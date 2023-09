Tethered Cord heißt übersetzt „angeheftetes Rückenmark“ und ist ein Oberbegriff für alle Krankheitsformen, bei denen das Rückenmark mit seinen Hüllen oder mit Gewebe der Umgebung verwachsen ist. Wenn du betroffen bist, kann es zu Problemen in deiner Wachstumsphase kommen, sodass du neurologische Symptome entwickelst. Leider wurde Rahel letztes Jahr zwei mal in kürzester Zeit am Rücken Operiert. Das Problem an solchen OP's sind das man nicht nur die verstorbenen nerven trifft sondern auch die gesunden. nach der zweiten OP hat Rahel ganz wenig bis kein Gefühl mehr in ihrem rechten fuss. Verstopfungen hatte sie auch von da an, deswegen muss Rahel leider nun jeden Tag gespült werden (Darmspüllung) da sie eine Darmstörung hat was aber bei Spina Bifida auch ohne diese OPs kommen kann. Oder eine blasen Schwäche so das man Katethern werden muss das muss Rahel Gott sei dank noch nicht. Aber in der Regel haben Spina Bifida Menschen entweder beides oder eins davon. das liegt daran das die nerven je nach defekt die nerven geschödigt sind. Ein mal im Jahr wird auch ein MRT gemacht um zu schauen wie sich rücken und kopf entwickeln. schaut in instagramm vorbei 🤗 @Rahel_With_SpinaBifida