Acuario, el signo más independiente del Zodíaco, pertenece al elemento Aire y está regido por el planeta Urano. Representado por un hombre que vierte el contenido de un cántaro, es el único signo del Zodíaco que tiene un simbolismo totalmente humano. Como signo de Aire, necesita estímulo intelectual y es muy social. Además de saber cuáles son las previsiones para este año que acaba de empezar, suma conocer las características generales que rigen a los acuarianos.

Las personas de este signo poseen una fuerte y libre personalidad que los impulsa a revelarse contra toda actitud convencional y restrictiva. Idealistas e innovadores, siempre poseen un punto de vista original y contrario a las mentalidades conservadoras y no dudarán en imponerlo aunque se los juzgue de rebeldes y arriesgados.



Los acuarianos poseen fuertes valores renovadores, una tendencia hacia lo nuevo y una gran inclinación hacia el futuro, hacia todo lo moderno y poco convencional. No temen al cambio sino todo lo contrario, lo buscan. Estas características les permiten avanzar con convicción sin mirar hacia atrás, alcanzando de esta manera todas las metas que se propongan, porque van hacia ellas y nada los retiene. También se destacan su inteligencia y creatividad, lo cual les permite proyectarse más allá de una limitada visión.



Ante todo, los demás

Acuario es el signo de la amistad por excelencia. A los acuarianos les interesa toda clase de personas, aunque encuentran especialmente atractiva a la gente original, inteligente e independiente. Tener amigos es de vital importancia para ellos, y su círculo de amistades es tan amplio como cambiante. Son muy sociables y les gusta mantenerse ocupados e involucrar a sus amigos en sus múltiples diversiones. Leales y compasivos, cuando dan algo lo hacen sin esperar nada a cambio, el altruismo es una de sus mayores virtudes.





Acuario corresponde a la undécima casa del Zodíaco, que es la de la afinidad, la de los altos ideales de hermandad. Dotados de un gran sentido humanitario, están dispuestos a la entrega absoluta, olvidándose de sí mismos en favor del bien común. Su personalidad es extremadamente abierta a toda nueva opción, sobre todo si ésta no merma su necesidad de libertad. El inconformismo, el rechazo hacia lo tradicional, la curiosidad y una gran sensibilidad e inteligencia, son características que sobresalen en el signo. Su idealismo, humanismo y altruismo se combinan en una unión explosiva que los lleva a luchar contra el hambre en el mundo, a sufrir por las personas necesitadas y a observar con ira el desequilibrio de las clases sociales.

Algunas características

- Auténticos inconformistas, los acuarianos no temen desafiar las convenciones. Confían ciegamente en sus principios aunque sean incompatibles con las opiniones de los demás y por ello muchas veces se quedan solos o se sienten incomprendidos. Sin embargo, esa lucha los motiva, al igual que su imperiosa necesidad de modificar el orden establecido.



- Una gran inclinación a mirar al futuro sin detenerse en sentimentalismos y melancolías los lleva a alcanzar todas las metas que se proponen, porque van hacia ellas sin que nada los retenga.



- Suelen tener éxito con las carreras en el campo de las comunicaciones, la electrónica, la astrología y la aviación. Ellos detestan ser atados a una rutina, pero podrían estarlo en bien de la comunidad de trabajo.



- Son personas que brillan en cualquier carrera que les ofrezca la posibilidad de aplicar sus ideales y utilizar sus talentos inusuales. Necesitan tener un alto grado de autonomía en su jornada laboral, y la posibilidad de tomar decisiones sin tener que obedecer constantemente a un superior.



- Bien es cierto que los Acuario son mentales (signo de aire) y parece que no tienen sentimientos, pero los tienen y en cantidad. Lo suyo no es bucear y expresar en contacto con la emoción como los signos de agua, sino sensibilizarse desde lo alto, desde un lugar desapegado que les proporciona más visión y objetividad.

Amor

En el amor, los hombres y mujeres de Acuario desean vivir en pareja, aunque deben enfrentarse al temor a comprometerse. A veces, esta contradicción puede llegar a ser frustrante, pero si logran asumir cierto compromiso sin renunciar a un cierto grado de autonomía, se sentirán felices y completos. La mujer de Acuario es organizada, inteligente, generosa, independiente y rígida en sus convicciones. El hombre de Acuario es original, diplomático, idealista, revolucionario y osado en sus pensamientos.



