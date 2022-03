El pasado jueves, la actriz colombiana Yesenia Valencia, recordada por su participación en ‘La Reina del Flow 2’, publicó un video en sus redes sociales denunciando que había sido víctima de violencia en un aeropuerto de México cuando el personal de seguridad abrió su maleta sin su consentimiento, y destruyó la mayoría de sus pertenencias.

Valencia describió que no es la primera vez que esto le pasa, ya que en otra ocasión en la que estuvo anteriormente en dicho país también le abrieron su maleta y revisaron sus pertenencias sin su presencia.



“Me parece terrible que le abran a uno la maleta sin que uno esté ahí; incluso lo pregunté por Twitter y me dijeron que así era, que uno se tiene que aguantar”, expresó la actriz en su video.



Esta vez, Valencia señaló que en el momento en el que se dirigió a buscar su equipaje, no lo encontró por ningún lado. Ante esto, la actriz decidió pedirle ayuda a alguien del personal encargado.



Cuando se dieron cuenta, su maleta estaba envuelta en un plástico de seguridad, lo que le causó mucha curiosidad a la colombiana. Al retirar la envoltura, se dio cuenta que habían revisado sus pertenencias.



(Siga leyendo: Bruno Mars de 'Yo me llamo' habla de su salida: 'no merecía estar aquí').

“Cuando saqué mi maleta del plástico estaba destrozada (...), dañada, dañaron el cierre. Estaba abierta, la habían esculcado y yo les juro que me estoy sintiendo como violada”, afirmó la actriz.



Tal como Valencia lo había explicado anteriormente, este protocolo de seguridad es muy común en México. Sin embargo, expresó que no le parecía justo y que era una vulneración a los derechos humanos.



“Me siento violada, me siento ultrajada porque, además, siento que yo no merezco esto. Esto es muy agresivo, llámenme y yo la abro, no se preocupe yo abro mi maleta, no tengo problema en mostrar lo que llevo. No hagan eso, es agresivo contra un ser humano”, aseguró la actriz desesperadamente.



La colombiana no pudo contener el llanto al mostrar lo denigrada que se había sentido con lo ocurrido.



“Si usted no está seguro de que esa maleta lleva cocaína, que es lo que buscan, pues llamen al dueño. No me parece chévere esta situación”, añadió Valencia.



(Le sugerimos: La reina Isabel II abandona Buckingham y se radica en Windsor).

Al ver lo que había pasado con su maleta, la actriz le pidió una explicación al personal encargado, quienes afirmaron que su equipaje había sido abierto en el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá.



No obstante, Valencia afirmó que no creía en esta versión, ya que ella viaja constantemente y en el único país donde le ha pasado esto es en México.



La actriz pidió a sus seguidores difundir el video y/o que le indicaran con qué entidad es posible presentar una denuncia para que este tipo de situaciones no se volvieran a presentar.



En la publicación, varios usuarios de Instagram afirmaron que ya han habido varias denuncias sobre este tema, pero que las autoridades no se han pronunciado al respecto ni han hecho nada para que no siga ocurriendo.



(Lea también: ‘Yo me llamo’ 2022 llega a su final, ¿cuánto recibirá el ganador?)

“Mi Yese, a mi también me pasó en CDMX y apareció metida en mi maleta ropa interior de otra mujer. Lo curioso de todo esto es que nos tienen tachados, pero ellos son los dueños del narcotráfico hasta en Colombia”, comentó una usuario.



“¡Esto no es nuevo! Llevamos décadas así y esto pasa por llevar el sello en la frente de ser colombianos. El Estado lo sabe y no hacen nada”, añadió otro seguidor.



Tendencias EL TIEMPO.

Más noticias

- Jeff Bezos visitó Colombia junto a Lauren Sánchez, ¿quién es ella?

- El 'secreto' de un niño para ganar 15 mil millones de pesos a sus 12 años

- Esto fue lo que J Balvin y Residente le respondieron a La Liendra.

- De ladrón a víctima: estafador de Tinder cayó en trampa de su propio juego

- Yanfry, el niño influenciador, está hospitalizado.