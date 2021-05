Actriz se reencontró con su hija 54 años después de darla en adopción

Al estilo de las películas de Hollywood, así fue el reencuentro entre la actriz estadounidense Lynne Moody y su hija Lisa Wright, quienes se volvieron a ver tras más de medio siglo de estar separadas.



De hecho, no se conocían.



Según el medio estadounidense ‘NBC’, esta particular historia se remonta a 1964, cuando Moody dio en adopción a su hija debido a que no tenía los suficientes recursos económicos para mantenerla.

La pequeña Lisa, con apenas días de nacida, fue acogida por otra familia y creció sin conocer quiénes eran sus padres biológicos, pues ella fue adoptada bajo un proceso llamado ‘Adopción cerrada’, el cual significa que su familia biológica y sus padres adoptivos jamás llegan a verse.

Con el paso de los años, Wright creció, hizo su vida y hasta se convirtió en mamá, pero continuaba sin saber quién era su progenitora original.



En 2018, su hijo le sugirió que se realizará una prueba de ADN con el fin de conocer su herencia genética.

Cuando los resultados llegaron, Wright recibió una gran noticia: había alguien que podría ser su familiar.



Ese ‘eslabón’ resultó ser su tío, un hermano de Moody.



De acuerdo con el medio citado, la mujer se puso en contacto con el hombre y le contó su historia.



“Le dije que había nacido el 10 de diciembre de 1964 y que fui puesta en adopción porque mi madre biológica era muy joven y no tenía los recursos para mantenerme”, mencionó en entrevista para el programa de televisión ‘Today’.



Al escucharla, su tío le dijo que su madre biológica vivía en la misma ciudad que ella, Los Ángeles, y que actuó en varias series estadounidenses de televisión como ‘Así es mi madre’, ‘Magnum’ y ‘Canción triste de Hill Street’.



Minutos después de concluir la conversación con su tío, sonó el teléfono de Wright y al otro lado de la línea escuchó la voz que esperó durante 54 años.



Tras una larga charla, la dos quedaron de verse y el encuentro se produjo al siguiente día.



Desde entonces, madre e hija se hicieron inseparables.



Su historia, recientemente, se viralizó debido a la entrevista que concedieron a ‘Today’ con motivo del Día de la Madre.

“La vida está llena de sorpresas, así que nunca se den por vencidos sin importar las circunstancias por las que estén pasando. Crean en los milagros, estén abiertos a recibir sorpresas y siempre mantengan la fe”, mencionó Moody.



Una gratificante conclusión para una historia con tintes ‘hollywoodenses’.

