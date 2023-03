Sydney Sweeney es una de las estrellas en asenso de Hollywood. La joven de 25 años ha tenido papeles importantes en películas como 'Once upon a tiempo in Hollywood' y series como 'The handmaid's tale', siendo su rol como Cassie, en la serie 'Euphoria' el que le ha valido el reconocimiento internacional.



La talentosa actriz ha comentado en varias ocasiones que su aspecto ha jugado un papel importante en su carrera, pero no de la forma que ella quisiera.



En una entrevista con el diario 'The Sun', la estadounidense explica que la idea más equivocada sobre ella es que "tengo los senos grandes, soy rubia y eso es todo lo que tengo". Pero como ya ha venido haciendo con sus papeles, está empeñada en demostrar lo contrario.

La actriz ha sido elegida por varias marcas de moda como su imágen. Foto: EFE. Archivo

Sydney, que ha compartido su origen más humilde, de una ciudad pequeña cercana a Washington y quien ha tenido un camino difícil para llegar a la cima del estrellato, aseguró al medio mencionado que desde pequeña ha tenido que afrontar este estigma y sobreponerse a él.



"Tuve senos antes que otras chicas y me sentí condenada al ostracismo por ello", comentó en la entrevista.



Incluso ahora, que ha superado sus años de escuela y se encuentra en otro momento de su vida, sigue siendo blanco de señalamientos por su cuerpo.



Y esto se debe a que en 'Euphoria', tiene varias escenas de desnudos que han circulado por internet.



"Llegó un momento en que etiquetaron a mi familia. Mis primos no necesitan eso. Es totalmente repugnante e injusto", señaló y agregó que: "tienes un personaje que pasa por el escrutinio de ser una persona sexualizada en la escuela y luego un público que hace lo mismo".



Pero como artista, Sweeney se siente retada por esto y dice que este tipo de situaciones la motivan a interpretar personajes que "molesten a la gente".

Ahora protagonizará dos superproducciones de alto presupuesto: Madame Web, spin-off de Spider-Man, y la nueva versión de Barbarella, de Sony.



Mientras tanto, continúa con una carrera de modelo, protagonizando campañas de moda para marcas como Miu Miu y Armani.



Sobre su vida personal, la actriz señaló que quiere ser una "mamá joven" con su prometido, Jonathan Davino, de 37 años, que vive en Chicago y huye de los focos.

