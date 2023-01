Dentro del repertorio de series colombianas que han tenido una gran audiencia en la plataforma de streaming Netflix se encuentra ‘Siempre Bruja’, una producción de Dago García que cuenta la historia de una mujer cartagenera en el siglo XVII quien viaja al año 2019 para vivir en la modernidad.

En el elenco se encuentran personalidades como Sofía Araujo, Óscar Casas, Valeria Emiliani y la protagonista, Angely Gaviria, quien es reconocida por haber participado en producciones como ‘La Selección’ o ‘Pambelé’.



Con su salto a Netflix y el recorrido profesional que tenía en la pantalla chica, fueron varias las personas que vieron en ella un talento innato y un futuro prometedor en la industria de la televisión.



Sin embargo, la actuación no es su único talento. Después de haber vivido siete años en Bogotá, la joven de 26 años decidió empacar sus maletas y regresar a la ciudad que la vio nacer para poder cumplir uno de sus más grandes sueños: abrir su propio restaurante.

Pero no es cualquier restaurante. De acuerdo con sus redes sociales, aquel sitio se llama Mar Picao y es un local especializado en diferentes tipos de ceviche con un “toque especial de la casa”.



La historia se dio a conocer realmente por un video publicado por el ‘foodie’ Edd Cabarcas (@eddcabarcas) en TikTok, quien en sus contenidos muestra platos de comida de varios locales pequeños alrededor de Colombia.



Entre ellos está precisamente el emprendimiento de Gaviria, el cual nació en diciembre del año 2022 y se encuentra ubicado en la avenida Pedro Heredia, en Cartagena.

“A mí no me da pena. He escuchado a muchas personas que, por hacer proyectos de televisión, la gente lo que hace y piensa es que yo debería tener el qué negocio (sic)”, comentó la joven, haciendo referencia a que no todas las personas dedicadas al entretenimiento o a la actuación tienen grandes cantidades de dinero o una vida llena de lujos.



Incluso resaltó que se siente feliz con su emprendimiento, especialmente porque todo fue construido con sus propias manos.



“Siento que he sido fuente de inspiración y trabajo cada día por ello”, explicó en el video que para el 10 de enero del 2022 cuenta con más de 700 mil reproducciones y 98 mil ‘me gusta’.

Cabe resaltar que en este momento Gaviria no solo se encuentra dedicada al negocio de la gastronomía, sino que ocasionalmente trabaja como modelo y ha sido el rostro de marcas como Skechers o Nescafé.

