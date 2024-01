Actriz porno tomó radical decisión tras sufrir emergencia médica en plena grabación

Alina López es una conocida actriz porno estadounidense, que entró a la industria en 2017 y desde entonces ha obtenido reconocimiento por su trabajo en el cine para adultos.



(Además: Consejos para mitigar la eyaculación precoz y que no termine con su relación).

Recientemente, Alina participó en el podcast Plug Talk, un espacio en el que entrevistan a distintas estrellas porno.



Durante la entrevista, Alina López se refirió a sus experiencias grabando cintas con contenido sexual y dio detalles sobre una emergencia médica que tuvo en plena grabación.



(Lea también: La película erótica del mítico 'El Santo' será publicada en internet: aquí la podrá ver).

Facebook Twitter Linkedin

Alina López se refirió a sus experiencias grabando porno. Foto: Instagram @itsalinalopezofficial

“Rodé una escena con un chico con un pene muy grande y terminé en el hospital. Tuve una hemorragia interna”, afirmó. Cuando fue al médico, le dijeron que se había lastimado el cuello uterino, según dijo.



La mujer indicó que prefería grabar escenas con actores que tuvieran un miembro más pequeño y no demasiado grande, determinación que tomó luego de rodar con un compañero que la lastimó.



Sin embargo, la actriz aseguró que su compañero fue bastante amable, así que prefirió no dar el nombre e, incluso, él no sabe que sucedió dicho incidente.



(En otros temas: El papa afirmó que el placer sexual es 'un don de Dios' amenazado por la pornografía).



“Él fue genial, simplemente no pude soportarlo. Así que ya no soy una reina del tamaño”, agregó.



En la charla, también comentó que, en otra ocasión, terminó con dolor de mandíbula y con magulladuras en las rodillas tras grabar una larga escena de sexo oral.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO