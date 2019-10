Actriz porno debutó en MMA y perdió por nocaut sin acabar ni un round

El debut de Rebecca Bryggman en la lucha libre fue estrepitoso. La actriz, reconocida en el cine para adultos bajo el nombre de Orion Starr, luchó contra Elise Reed, quien la venció por nocaut técnico, o una 'brutal golpiza', como fue calificado por varios seguidores. El combate no duro ni un round.

Reed, así como Bryggman, debutaba en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MAA por sus siglas en inglés).

Pero no era la primera vez que Bryggman combatía: según el medio The Sun, la actriz ya había vencido en dos combates amateurs que había disputado con anterioridad: uno contra Sara López y otro contra Alayna DeFranco, los dos como parte de la promoción de aficionados Triton Fights en Nueva York.



Lo más curioso es que Bryggman se mostró muy confiada previo al combate. "Estoy tan feliz y emocionada que hice mis sueños realidad y sigo luchando por escalar. Nada me detendrá", afirmó a los medios locales.

The highest-ranked woman in Virginia Military Institute history, Elise Reed (1-0), makes a successful pro debut, overwhelming adult film actress Rebecca Bryggman (AKA Orion Starr) en route to a first-round TKO! #Bellator231 pic.twitter.com/9NNmulw0n3 — Kyle Johnson (@VonPreux) 25 de octubre de 2019

El breve combate se llevó a cabo en la Mohegan Sun Arena, de Connecticut (Estados Unidos), por el circuito Bellator 231.



Bryggman recibió una 'ráfaga' de golpes luego de ser arrinconada y el árbitro, Bryan Miner, interrumpió la paliza y decretó el triunfo para Reed. Restaban solo 13 segundos para acabar el primer round.



La derrotada hizo una publicación en sus redes sociales en la cual mostró las duras secuelas del combate, agradeció por empezar su 'gran sueño' y le deseó más éxitos a Reed, la vencedora.



"Voy a volver (...) tengo hambre de más peleas", escribió.

Bryggman recibe una 'ráfaga' de golpes y el árbitro, Bryan Miner, interrumpió la paliza y decretó el triunfo de Reed FACEBOOK

TWITTER

Bryggman nació el 1 de febrero de 1994 en Long Island. Desde 2016 empezó a practicar artes marciales mixtas y, poco a poco, se acercó al universo de la lucha libre.



En sus redes sociales se define como una "luchadora de MMA, modelo alternativa, estrella de cine para adultos, vocalista y cosplayer".



En septiembre de este año anunció en redes sociales su debut en esta modalidad deportiva, el cual se produjo el pasado 25 de octubre, dejando como resultado una dolorosa derrota.

TENDENCIAS EL TIEMPO