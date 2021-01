Actriz denuncia a expresentador por 'tentativa de secuestro'

En su cuenta de Instagram, la actriz peruana Danna Ben Haim compartió con sus seguidores un video en el que mostró cómo el expresentador Jaime Cillóniz la tuvo retenida en un ascensor durante casi 15 minutos.



La joven se dirigía a una prueba de vestuario en uno de los apartamentos del edificio en el que reside Cillóniz. No obstante, se confundió de piso y resultó en la puerta de la casa del expresentador.



El ascensor estaba conectado directamente con el interior de la vivienda, por lo que la actriz, según su testimonio, llegó al piso del presentador, llamó a las personas que la estaban esperando y, al no recibir respuesta, abrió la puerta, pero no ingresó a la vivienda.



(Además: Aida Victoria Merlano dijo que le gustaría entrar a la industria porno).

Al darse cuenta que no estaba en el lugar donde debía, intento irse, pero Cillóniz ya había llegado hasta el ascensor y no permitió que la mujer se fuera (trancó la puerta).



“Cierre la puerta del ascensor. Déjeme salir. Estoy asustada”, se le oye decir a la actriz en el video.



Cillóniz comenzó a acusar a la joven de ladrona, le pidió sus datos y la insultó. Ella, por su parte, gritaba desesperada por ayuda. La madre del expresentador intentó convencerlo de que dejara ir a Ben Haim, pero el hombre hizo caso omiso.



(También: “Dejé a mi esposo después de 55 años de abusos”).

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



“Me disculpo por los gritos desaforados, mi nivel de desesperación era inexplicable. Estaba demasiado nerviosa”, escribió la actriz en la descripción del video.



Casi al final del video aparecen dos hombres y una mujer, unos vecinos que lograron entrar por la puerta trasera del apartamento y sacaron a la joven de la casa de Cillóniz.



Ben Haim compartió con sus seguidores que se encontraba a salvo y que había realizado las respectivas denuncias por intento de secuestro en contra del expresentador.



(Siga leyendo: Tribunal de Perú dijo que Bill Gates y Rockefeller crearon la covid-19).

👉 Jaime Cilloniz habló con nuestras cámaras y se manifestó agresivamente tras ser acusado de haber retenido a una conocida actriz, con quien tuvo duros y a lamentables calificativos.



No te pierdas #ATVNoticias #AlEstiloJuliana de lunes a viernes a las 6:55 p.m. por #ATV pic.twitter.com/PPLKRC2MRq — ATV Noticias (@atv_noticias) January 14, 2021

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



En respuesta, Cillóniz le negó al medio peruano ‘ATV Noticias’ que él hubiera tenido retenida a la actriz. Dijo que ella nunca le pidió que cerrara la puerta del ascensor y, que si lo hizo, él no se dio cuenta.



Cuando le hicieron ver que la actriz sí le hizo la petición y que estaba todo registrado en video, el expresentador explotó.



“Es una insolente. Perdón pero yo no soy tolerante y tengo carácter fuerte. No voy a tolerar que ella haya entrado a mi apartamento, delante de mi madre, y que además diga que yo la quería secuestrar”, manifestó Cillóniz.



(Le puede interesar: Mujer se saltó toque de queda paseando a un hombre con correa).

No voy a tolerar que ella haya entrado a mi apartamento, delante de mi madre, y que además diga que yo la quería secuestrar FACEBOOK

TWITTER

Según informó el ‘Canal N’, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo de Perú ya están investigando el caso.



Además, ‘Latina Noticias’ reportó que Cillóniz tiene antecedentes por agresiones físicas y psicológicas a su madre, también por manejar en estado de alicoramiento y por violación a domicilio.



Danna Ben Haim es conocida por su participación en la serie ‘De vuelta al barrio’, la cual fue estrenada en 2017 y cuenta con 3 temporadas. Por su parte, a Jaime Cillóniz se le recuerda por conducir el programa de entrevistas ‘Conversa conmigo’.



Tendencias EL TIEMPO