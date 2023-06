Natalia Durán es una personalidad bien conocida en el territorio nacional. No es para menos, si desde muy joven ha aparecido en importantes producciones como 'A corazón abierto', 'La viuda negra' y 'La ley del corazón', además de desempeñarse como modelo y presentadora; de hecho, es la protagonista del videoclip de 'La camisa negra' de Juanes.



Sin embargo, hace un par de años recibió una noticia trascendental: le fue diagnosticado un cáncer de tiroides.



(En contexto: Natalia Durán reveló cómo enfrenta sus enfermedades físicas y mentales).

Desde entonces ha compartido con sus seguidores su proceso para tratar esta condición y el síndrome de Asia, que se presenta con síntomas similares a los de una enfermedad autoinmune.



“Son retos que lo invitan a uno a ir hacia dentro y a pensar cuáles son las prioridades y qué es lo importante de la vida”, dijo la actriz en su momento en live que aún reposa en su Instagram.

(Siga leyendo: 'Estaba en shock': Al Pacino le habría pedido a Noor Alfallah una prueba de ADN).



Durán decidió, entonces, cambiar su estilo de vida y por medio de sus redes sociales enseña distintas prácticas que han contribuido a su sanación; tales como el cultivo y consumo de germinados, la meditación y la exposición al sol por 15 minutos diarios. Además de estudiar Diánetica, una metodología que la ha ayudado en su desarrollo personal, según le contó a la Revista Vea.



Pero tampoco ha dejado de lado a la medicina tradicional. De hecho, se ha sometido a varias cirugías incluida una explantación mamaria.

Pues bien, hace un par de días reveló a la revista en cuestión que ya estaba libre de cáncer, pero que aún no ha querido celebrar la noticia porque quedan otros resultados pendientes: "Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada… me siguen quedando pendientes algunos análisis".

Eso sí, sus hijos se pusieron muy contentos, según cuenta, y es con ellos que ha podido pronunciar las palabras "vamos bien, por buen camino".



"El proceso en general ha sido un proceso muy lindo y bonito donde he podido mezclar diferentes medicinas. Lo que consideré quirúrgicamente eficiente lo hice, el resto de mi salud ha sido con la llamada medicina alternativa, que me parece chistoso que le digan alternativa. Si la solución está ahí no es una alternativa, es la solución. A eso me estoy dedicando en este momento", le dijo a Vea.

