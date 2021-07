La actriz colombiana Marta Liliana Ruiz revela que tiene cáncer bucal

El rostro de la actriz Marta Liliana Ruiz acompaña a los colombianos en las noches gracias a su participación en la producción ‘Enfermeras’, transmitida en el ‘Canal RCN’. Esta santanderiana, oriunda de Bucaramanga, es conocida actualmente por representar en la telenovela a la jefe ‘Evelyn’.



En mayo el médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca. El tumor ocupa una cuarta parte de la lengua y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo completamente FACEBOOK

Muchos de los seguidores de la televisión nacional y de su carrera artística se han sorprendido luego de que anunciara de manera pública su diagnóstico de cáncer.



Según comentó al programa de entretenimiento y farándula 'La Red’, de ‘Caracol Televisión’, los síntomas de su padecimiento iniciaron hace 5 años.



Al parecer, a mediados del 2016, la actriz identificó una pequeña lesión muscular en su lengua, la cual persistió a pesar del paso de los meses. Por este motivo decidió consultar a un médico cirujano, quien la retiró en un procedimiento quirúrgico.



Una vez realizada la intervención se envió la muestra a patología con el fin de identificar exactamente a qué se debía tan inusual herida. Tras los estudios, se identificó que se trataba de una leucoplasia, lesión blanca de la mucosa bucal que no se desprende al raspado y con la que hay riesgo de desarrollar cáncer bucal.



A pesar de tan desalentadora noticia la actriz confiaba en que había sido retirada exitosamente y que no volvería a aparecer. No obstante, de manera infortunada durante el año pasado brotó una nueva laceración dentro de su boca, pero esta vez fue debajo de la lengua.



“En mayo el médico me dio la noticia de que tengo cáncer de boca, afortunadamente es el tipo de cáncer menos agresivo. El tumor ocupa una cuarta parte de la lengua y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo completamente, incluyendo los bordes, un centímetro a cada lado de la lesión”, expresó Ruiz en ‘La Red‘.



En este sentido, Liliana tendrá que someterse a una cirugía extenuante, que podrá llegar a durar hasta 12 horas. También recibirá un implante de lengua que se retirará del músculo de su brazo.



“No voy a poder comer, voy a estar alimentada a través de una sonda nasogástrica, voy a estar hospitalizada durante todo este proceso. Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla, espero que con tenacidad, fuerza y verraquera pueda superar este proceso, yo no quiero que este sea el final de mi carrera”, mencionó además.



En redes sociales diferentes seguidores han expresado sus mensajes de aliento hacia la actriz, a la par que le han deseado una pronta recuperación.



