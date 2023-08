La confesión de Joseline Rodríguez fue realizada en medio de una entrevista con Gustavo Campos para su canal de YouTube, allí la actriz y presentadora venezolana narró cómo fue víctima de acoso por parte de actor Juan Pablo Raba.



En su diálogo, comentó que esto ocurrió cuando ella estaba trabajando con la cadena RCTV y el actor le ofreció un recorrido por las instalaciones "‘Me dice, '¿y conoces los estudios, conoces el canal?'" a lo que la actriz respondió que no "apenas estoy haciendo un tour", contó Rodríguez sobre aquel día.



(Además: 'Una pesadilla’: mujer cuenta cómo ha sido acosada durante más de seis años).

Según Joseline, él le ofreció un tour por las instalaciones y luego de caminar por varias zonas abiertas ingresaron a un estudio: "Tú tienes que abrir una puerta súper pesada, que es hermética, por el sonido. Entras y quedas en un cuarto que es oscuro y entras ya al estudio".



Justo en ese momento, y según narra la actriz, Juan Pablo Raba "me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano".



(Siga leyendo: Tierna reacción de un niño al recibir un perrito adoptado: 'el mejor día de mi vida').

"Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un locker, y llego a llorar", narró Joseline.



Luego de esto llegó a la sala en la que realizaban el maquillaje y según su relato: "Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti".



(Además: ¡Ni se inmutó! Hombre terminó de comer tranquilo cuando ladrones asaltaban restaurante).

El conductor del programa insinuó que tal vez Juan Pablo Raba no tenía malas intenciones, a lo que la actriz comentó: "A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía".



Hasta el momento no hay un pronunciamiento sobre los hechos por parte de Juan Pablo Raba.

Más noticias:

'Huevos explosivos': en esto consiste el reto viral peligroso de TikTok

'En un ataque me fracturé el hombro': Ricardo Quevedo revela enfermedad que padece

'Me pegué una llorada': la mamá de Yina Calderón reaccionó al noviazgo de Jhonny Rivera