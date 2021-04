Jenny Osorio, en tratamiento por bacteria que tiene en su cuerpo

La actriz colombiana Jenny Osorio contó hace unos días en el programa de farándula La Red la lucha que ha tenido que enfrentar en temas de salud tras el deceso de su padre.

En el año 2016, Osorio explicó en ese mismo programa que su padre padecía de un cáncer de estómago que sería fatal luego de hacer metástasis en el cerebro.



La actriz contó que su padre siempre fue una persona saludable y que se enteraron de la enfermedad cuando esta se encontraba muy avanzada.



En esta ocasión, la artista relató que esa no era la primera vez que un miembro de su familia fallecía a causa del cáncer, pues otros dos tíos murieron debido a la enfermedad.

Debido a estos acontecimientos, la actriz contó en La Red que tomó más conciencia sobre las preguntas sobre antecedentes familiares en consultas médicas e hizo un llamado a los televidentes para no tomar esas preguntas a la ligera.



Los resultados de un chequeo médico de rutina que Osorio se realizó en enero arrojaron que la actriz tenía una bacteria que de no ser tratada podría convertirse en maligna. "Esas son las palabras textuales que no se me olvidan. Maligna es sinónimo de cáncer", relató la actriz.



Para eliminar la bacteria, la artista tuvo que someterse durante 15 días a un tratamiento muy fuerte con antibióticos y dijo que, afortunadamente, no le han descubierto algo más que esté afectando a su cuerpo.



