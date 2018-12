Retiran denuncias contra actriz egipcia que usó vestido transparente

Abogados aseguraron este miércoles haber retirado varias denuncias contra la actriz egipcia, acusada de "incitación al libertinaje", por haber lucido un vestido transparente la semana pasada, en la ceremonia de clausura del festival internacional de cine de El Cairo.



La prensa egipcia, extranjera y las redes sociales se hicieron eco de este caso en el que se vio implicada la actriz Rania Youssef, de 45 años.



"Hemos retirado esta mañana (del miércoles) la denuncia que presentamos contra Rania Yussef", declaró a la AFP el abogado Amr Abdel Salam, quien precisó que se "anuló" la comparecencia judicial, prevista para el 12 de enero.

El abogado Samir Sabri, conocido por sus demandas contra famosos, también confirmó a la AFP que "había retirado" su denuncia. Preguntados por los motivos, ambos abogados se refirieron al hecho de que la actriz se había disculpado.



No obstante, Youssef aseguró este miércoles en un tuit que la "investigación seguía en curso", pero no dio más detalles. La actriz reconoció en Twitter que "no pensaba que (el vestido) provocaría tanta indignación".

Fue acusada por un grupo de abogados de cometer actos que incitan al "libertinaje y la lujuria" por ir a la clausura de un festival de cine con este vestido que acusan de dejar ver sus piernas. Foto: Mahmoud Ahmed / EFE

En Egipto, resultan habituales este tipo de escándalos sobre las costumbres, en los que suelen verse implicadas cantantes y actrices.



Las más famosas, como Rania Youssef, suelen salir indemnes, pero otras cantantes menos conocidas, como Shyma y Leila Amer, fueron condenadas a principios de año a uno y dos años de prisión, respectivamente, tras haber colgado videoclips considerados demasiado provocadores desde un punto de vista sexual.



AFP