Una actriz demanda a Tiktok por usar su voz sin permiso

Bev Standing, actriz de doblaje y profesora de técnica vocal canadiense, demandó a la red social china TikTok por usar su voz sin su consentimiento.

La plataforma tiene la opción de reproducir el texto escrito, gracias a un asistente virtual y dicha función no causa mayor polémica. Sin embargo, la sorpresa de Standing fue gigante al darse cuenta de que era su voz la que sonaba en la versión americana de la app.



De acuerdo con la mujer, en efecto, grabó cerca de 10.000 frases para un instituto de investigación chino, pero solo podían ser usadas en traducciones. El problema radica en que los usuarios de la red social están utilizando sus frases en contenidos con lenguaje soez.

Standing ha prestado su voz para comerciales, videos explicativos y distintas narraciones.

La mujer le concedió una entrevista a ‘BBC’ en la que afirmó: “Cuando me di cuenta de que podías conseguir que dijera lo que quisieras fue cuando me enojé".



Por ello, interpuso una demanda contra ByteDance, la empresa dueña de TikTok, en la que afirma que se le está causando un daño irreparable a su reputación.



Hasta ahora, la compañía no ha comentado nada al respecto.

