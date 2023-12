Actriz de 'The Big Bang Theory' revela que tiene cáncer de pulmón: tristeza en los fans

Kate Micucci, conocida por interpretar a Lucy en la serie 'The Big Bang Theory', le contó a sus seguidores que ha sido diagnosticada con cáncer de pulmón. La actriz de 43 años reveló esta noticia por medio de un video de TikTok y compartió su diagnóstico en el hospital después de someterse a una cirugía para extirpar la enfermedad.

"Hola a todos, esto no es un TikTok, es un 'Sick Tok'. Estoy en el hospital, pero es porque ayer me operaron de cáncer de pulmón. Lo detectaron muy temprano”, empezó diciendo la actriz.



Su enfermedad no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a ella misma: "No he fumado un cigarrillo en mi vida, por lo que fue toda una sorpresa; pero supongo que aun así te puede pasar".



Micucci fue muy optimista con su diagnóstico y comentó que por fortuna le detectaron el cáncer a tiempo y espera que con la cirugía todo pueda estar mucho mejor.

"Ha sido un pequeño viaje y probablemente me moveré lentamente durante algunas semanas, pero luego volveré a hacerlo", agregó Micucci. Asimismo, en su publicación compartió un pequeño clip en la que se le veía caminado lentamente por el hospital en bata mientras llevaba su gotero intravenoso.



Como era de esperarse, varios de sus seguidores se preocuparon bastante con su diagnóstico y le han enviado mensajes de apoyo. Incluso, uno de sus fans le preguntó como detectó la enfermedad, si fue en un chequeo general o presentó algunos síntomas.



A lo que ella respondió: "Tuve una cosa en mi análisis de sangre que resultó muy alta. Entonces fui a un médico preventivo que me hizo algunas exploraciones. Escaneó mi corazón y ahí fue donde se notó la mancha en mi pulmón".



Según la 'Sociedad Estadounidense del Cáncer', el cáncer de pulmón también se puede generar en las personas que no fuman y puede ser causado por la exposición al humo de otras personas (llamado humo de segunda mano), la contaminación del aire, antecedentes familiares de cáncer de pulmón y el asbesto.



En EE. UU. alrededor del 10 al 20% de los casos de cáncer de pulmón ocurren en personas que nunca han fumado o fumaron menos de 100 cigarrillos en su vida. Por otro lado, según un estudio de la 'National library of medicine', cuando el cáncer de pulmón sé diagnóstica en una etapa temprana, el 70% vive al menos cinco años. Una vez que el cáncer de pulmón se propaga a otras partes del cuerpo, la supervivencia a largo plazo es tan baja como el 5%.

