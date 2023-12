Actriz de 'Rigo' revela que los vecinos de su barrio le hacen barra en cada episodio

Actualmente, la novela de 'Rigo' ha cautivado a los colombianos, quienes están pendientes de no perderse de ningún capítulo. Esta producción ha contado con un excelente elenco de actores, los han sido aplaudidos por su trabajo.



Por esta razón, hace unos días invitaron a Stephania Duque al programa 'Cómo amaneció Bogotá' de 'Tropicana' y reveló varios detalles sobre ella y su carrera profesional.

Stephania Duque ha tenido la oportunidad de trabajar en otras producciones como en 'Sin senos no hay paraíso', 'Hasta que la plata nos separe', 'El final del paraíso', entre otras.



Sin embargo, la actriz se ha vuelto muy popular por la interpretación de Adriana Mora, una joven modelo que se enamoró de Rigoberto Urán y hace todo lo posible para que este le ponga atención.



Durante su conversación con los locutores del programa, reveló que pese a su fama, ella vive en un barrio popular al sur de Bogotá. Se trata del barrio Gustavo Restrepo, ubicado en la localidad de Rafael Uribe. En este lugar ella creció y actualmente sigue viviendo en la misma casa con su mamá y hermana.

Asimismo, reveló que sus vecinos están muy orgullosos de verla cada noche en la televisión, y cuando se la encuentran en la calle o en la tienda le hacen barra.



“Es muy lindo, sobre todo los que son amigos reales, porque hay vecinos que han sido egoístas toda la vida, hay que decirlo, pero hay gente que se siente orgullosa porque me lo han dicho varias veces, me hacen mucha barra”, afirmó.



Por último, comentó que el éxito y reconocimiento que tiene hoy en día se debe a que está trabajando en la actuación desde que era muy pequeña.

"Yo he trabajado muy duro desde chiquita, entonces, ¿cómo se llega? Trabajando muy fuerte por eso, estudiando, aprendiendo, reconociendo, escuchando, porque claro, crezco en un barrio donde realmente mucha gente no sabe que para ser actriz hay que estudiar, muchos piensan que es como un golpe de suerte y yo no los culpo”, contó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

