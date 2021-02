Actriz de reality desmiente haber estado con el prometido de J. Lo

Madison LeCroy es estrella del reality show ‘Southern Charm’, programa que desde el 2014 muestra las vidas de los solteros más codiciados de Carolina del sur (Estados Unidos) y se transmite por el canal de televisión ‘Bravo’.

Durante este mes su nombre ha estado en los principales tabloides del mundo, pues surgieron rumores de un supuesto romance entre ella y el ex beisbolista, Álex Rodríguez, quien está comprometido con la cantante de pop Jennifer López.

¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí.



(Lea también: Enemistades irreconciliables entre actores y cantantes).



El escándalo por la supuesta infidelidad se desató después de que en un episodio del prograa Craig Conover, uno de los participantes, señaló a LeCroy de haber engañado a su entonces novio y compañero en el reality, Austen Kroll.



Las acusaciones implicaban relaciones con varios hombres. Conover mencionó a "un ex jugador de la MLB, casado y muy famoso", lo que hizo que todos creyeran que se trataba del prometido de J. Lo.

¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí.



(Le puede interesar: Marc Anthony se desquita de broma por locutor de radio).



Después de unas semanas, la rubia de 31 años rompió por fin su silencio e hizo unas declaraciones en el medio de entretenimiento ‘Page Six’.



LeCroy afirmó que ella y Rodríguez han hablado por teléfono, pero que "nunca ha sido físico... no hemos tenido nada. Es solo un conocido ".



Y, de cara a los rumores, fue clara al decir que "él nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo".



(Lea también: Estrellas de cine que pasaron de la gloria al olvido).



Mientras tanto, el ex jugador de béisbol continúa publicando fotos en sus redes sociales junto a Jennifer López, demostrando que su amor sigue vivo y que, al parecer, este escándalo no puso en peligro su relación.

¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí.



(Siga leyendo: Johnny Depp vende un pueblo francés por 33 millones de euros).



Tendencias EL TIEMPO