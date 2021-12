La actriz surcoreana Park So Dam, conocida internacionalmente por su papel protagónico de 'Gi Jeong' en el éxito taquillero 'Parasite' (2019), fue diagnosticada con cáncer de tiroides papilar.



Según lo dio a conocer su agencia en un comunicado, la enfermedad fue encontrada gracias a la práctica de exámenes de rutina y por recomendación de sus médicos fue sometida a una cirugía.

So Dam, de 30 años de edad, se estaba preparando para la premiere de su próxima película titulada 'Special Delivery', pero dado su estado de salud tuvo que cancelar las promociones. Sin embargo, el estreno sigue programado para el 12 de enero del próximo año.



Al respecto, la compañía declaró: "La actriz Park So Dam se centrará en su recuperación para saludarlos a todos con buena salud en el futuro, y su agencia Artist Company también hará todo lo posible para que la actriz se recupere".



